السورية للبريد تدعو لمتابعة حساباتها الرسمية لضمان دقة المعلومات

دمشق-سانا

دعت المؤسسة السورية للبريد المواطنين إلى متابعة حساباتها الرسمية المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي، حرصاً على إيصال المعلومات بدقة وموثوقية، وضمان الاطلاع على الأخبار والخدمات والإعلانات والتنويهات الصادرة عنها بشكل مباشر.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن جميع الأخبار المتعلقة بعملها وخدماتها البريدية يتم نشرها حصراً عبر صفحاتها الرسمية على منصات “فيس بوك” و”إنستغرام” و”X” و”تلغرام”، مؤكدة أهمية اعتماد هذه القنوات كمصادر موثوقة للمعلومات.

وبيّنت المؤسسة أن روابط حساباتها الرسمية متاحة عبر المعرفات التالية:

فيس بوك: https://www.facebook.com/share/1As3kdLV5h/.

إنستغرام: https://www.instagram.com/syrianpostdamascus/.

منصة X: https://x.com/syrianpost2025

تلغرام: https://t.me/syrianpostestablishment

وأشار المدير العام للمؤسسة عماد الدين حمد، في تصريح لـ سانا، إلى أن “متابعة الحسابات الرسمية للمؤسسة تتيح للمواطنين الحصول على المعلومات الدقيقة حول الخدمات البريدية والمستجدات أولاً بأول، وتجنب الوقوع ضحية الصفحات غير الرسمية أو الأخبار غير الدقيقة”، لافتاً إلى أن المؤسسة مستمرة في تطوير وسائل التواصل مع المواطنين وتعزيز حضورها الرقمي بما يواكب التطورات التقنية ويلبي احتياجاتهم.

وتعمل المؤسسة السورية للبريد على تطوير خدماتها البريدية وتعزيز التواصل الرقمي مع المواطنين، من خلال تحويل مكاتبها إلى منصات للحكومة الإلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات وربط المواطنين بالجهات الحكومية مباشرة.