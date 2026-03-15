أمطار غزيرة في دمشق تتسبب بتجمعات مائية والجهات الخدمية تعمل على معالجتها

photo 1 2026 03 15 03 33 57 أمطار غزيرة في دمشق تتسبب بتجمعات مائية والجهات الخدمية تعمل على معالجتها

دمشق-سانا

شهدت مدينة دمشق الليلة أمطاراً غزيرة مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، ما أدى إلى تجمع كميات من المياه في عدد من الطرق والأنفاق، تعمل الجهات الخدمية على تصريفها لضمان انسيابية الحركة المرورية.

photo 2 2026 03 15 03 33 57 أمطار غزيرة في دمشق تتسبب بتجمعات مائية والجهات الخدمية تعمل على معالجتها

وأكدت محافظة دمشق عبر معرفاتها على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، أن فرق مديرية دوائر الخدمات تنتشر في مختلف أحياء العاصمة، وتعمل بشكل متواصل على إزالة المياه المتجمعة في الأنفاق وشوارع المدينة، وذلك للتخفيف من آثار الظروف الجوية الصعبة وضمان سلامة حركة السير والمواطنين.

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية أعلنت عن تأثر سوريا بمنخفض جوي عميق، مشيرة إلى أن الهطولات ستستمر خلال ساعات الليل فوق معظم المناطق، وأنها ستكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد مع تحذيرات من تشكل السيول في المناطق المنخفضة.

photo 3 2026 03 15 03 42 30 أمطار غزيرة في دمشق تتسبب بتجمعات مائية والجهات الخدمية تعمل على معالجتها
photo 4 2026 03 15 03 42 30 أمطار غزيرة في دمشق تتسبب بتجمعات مائية والجهات الخدمية تعمل على معالجتها
photo 1 2026 03 15 03 42 30 أمطار غزيرة في دمشق تتسبب بتجمعات مائية والجهات الخدمية تعمل على معالجتها
photo 2 2026 03 15 03 42 30 أمطار غزيرة في دمشق تتسبب بتجمعات مائية والجهات الخدمية تعمل على معالجتها
