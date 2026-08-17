تورك يعرب عن قلقه من تصاعد الضحايا في اليمن ويدعو لخفض التوتر فوراً

جنيف-سانا‏

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أعرب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الإثنين، عن قلقه من ارتفاع ‏عدد الضحايا المدنيين جراء تصاعد الأعمال القتالية في اليمن، داعياً إلى ضبط النفس وخفض التوترات ‏بشكل فوري.‏

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ونقل موقع مفوضية حقوق الإنسان عن تورك قوله: “أدعو جميع الأطراف إلى تهدئة ‏التوترات وحماية الشعب اليمني من المزيد من البؤس”، مضيفاً أن الشعب اليمني لطالما عانى لسنوات ‏من الصراع والنزوح والأزمات الإنسانية.‏

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وحث المفوض الأممي “جميع الأطراف على وقف أي إجراءات قد تعيد اليمن إلى صراع واسع ‏النطاق”، منوهاً بأنه “من الضروري التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان”.‏

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وحذر تورك من أن “الهجمات على البنية التحتية المدنية قد تزيد من معاناة المدنيين في وقت يعاني ‏فيه ما لا يقل عن 18 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي”، مجدداً التأكيد على ضرورة إنهاء ‏الهجمات بشكل فوري.‏

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وقتل ما لا يقل عن 17 مدنياً بسبب هجمات ميليشيا الحوثي على المناطق الخاضعة للحكومة منذ الـ 6 ‏من آب الجاري، كما قتل اثنان في مناطق تسيطر عليها الميليشيا أواخر تموز الماضي.‏



وكانت ميليشيا الحوثي استهدفت أمس الأحد بـ 6 صواريخ باليستية و4 طائرات ‏مسيّرة أحياء سكنية ‏في مدينة مأرب وسط اليمن، ما أدى إلى ‏إصابة ‏عدد من الأشخاص، وإلحاق أضرار مادية بمنازل ‌‏وسيارات وممتلكات المواطنين‎.‎

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