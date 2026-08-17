جنيف-سانا
أعرب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الإثنين، عن قلقه من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء تصاعد الأعمال القتالية في اليمن، داعياً إلى ضبط النفس وخفض التوترات بشكل فوري.
ونقل موقع مفوضية حقوق الإنسان عن تورك قوله: “أدعو جميع الأطراف إلى تهدئة التوترات وحماية الشعب اليمني من المزيد من البؤس”، مضيفاً أن الشعب اليمني لطالما عانى لسنوات من الصراع والنزوح والأزمات الإنسانية.
وحث المفوض الأممي “جميع الأطراف على وقف أي إجراءات قد تعيد اليمن إلى صراع واسع النطاق”، منوهاً بأنه “من الضروري التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان”.
وحذر تورك من أن “الهجمات على البنية التحتية المدنية قد تزيد من معاناة المدنيين في وقت يعاني فيه ما لا يقل عن 18 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي”، مجدداً التأكيد على ضرورة إنهاء الهجمات بشكل فوري.
وقتل ما لا يقل عن 17 مدنياً بسبب هجمات ميليشيا الحوثي على المناطق الخاضعة للحكومة منذ الـ 6 من آب الجاري، كما قتل اثنان في مناطق تسيطر عليها الميليشيا أواخر تموز الماضي.
وكانت ميليشيا الحوثي استهدفت أمس الأحد بـ 6 صواريخ باليستية و4 طائرات مسيّرة أحياء سكنية في مدينة مأرب وسط اليمن، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وإلحاق أضرار مادية بمنازل وسيارات وممتلكات المواطنين.
تورك يعرب عن قلقه من تصاعد الضحايا في اليمن ويدعو لخفض التوتر فوراً
جنيف-سانا