تكريم الكوادر العاملة في ملف الحج السوري

دمشق-سانا

كرمت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف اليوم كوادر الحج السوري لموسم 1446 هـ، ورؤساء لجان هيئة الحج والعاملين السابقين الذين أسهموا في إدارة الملف على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، وذلك في دار الأوبرا بدمشق.

وأكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري في كلمة خلال المؤتمر السنوي الأول من نوعه تحت عنوان “تكريم التميز واستشراف المستقبل” أن الوزارة تولي ملف الحج أهمية كبرى باعتباره ركناً من أركان الإسلام، مشيراً إلى التطور الكبير الذي شهده تنظيم الحج السوري، حيث باتت سوريا من الدول المتقدمة في هذا المجال.

من جانبه، أشار معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية علي كده إلى أن إدارة الحج أثبتت خلال السنوات الماضية قدرة السوريين على تجاوز التحديات، مؤكداً أن الدولة سخّرت كل إمكاناتها لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج.

بدوره، أوضح مدير الحج والعمرة محمد نور الدين أعرج أن خدمة الحجاج تمثل عبادة وشرفاً وأمانة، مشيداً بعزيمة الكوادر التي عملت على تأمين هذا الإنجاز.

وأكد القائم بأعمال السفارة التركية في دمشق برهان كور أوغلو وقوف بلاده إلى جانب سوريا الجديدة، واستمرار التعاون بين البلدين في المجالات الدينية والإنسانية.

وشهد المؤتمر تكريم جميع العاملين في ملف الحج السوري تقديراً لجهودهم في أصعب الظروف.

وتميّز موسم حج 1446 هـ بتنظيم رفيع المستوى يعكس جهود البعثة السورية التي نالت تقدير المملكة العربية السعودية والجهات الدولية، وتُوّج هذا النجاح بتكريم البعثة الصحية ومنح بعثة الحج السورية جائزة التميّز في التواصل من وزارة الحج والعمرة السعودية، تأكيداً على كفاءتها في إدارة هذا الملف.