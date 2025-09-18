صندوق التنمية السوري ينفي وجود أي جهات مخوّلة باسمه ويؤكد حصرية التمثيل الرسمي

photo 2025 09 18 21 56 19 صندوق التنمية السوري ينفي وجود أي جهات مخوّلة باسمه ويؤكد حصرية التمثيل الرسمي

دمشق-سانا

نفى صندوق التنمية السوري بشكل قاطع وجود أي مكاتب أو لجان أو جهات مخوّلة تمثيله داخل سوريا أو خارجها، مؤكداً أن جميع التصريحات الرسمية تصدر حصرياً عن المدير العام عبر القنوات المعتمدة للصندوق.

وفي بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” شدد الصندوق على أن المدير العام هو الممثل الوحيد للصندوق، محذراً من التعامل مع أي أفراد أو جهات تدّعي تمثيله أو إصدار بيانات باسمه، وأكد أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يستغل اسم الصندوق لأغراض شخصية أو غير مشروعة.

ويأتي هذا التوضيح في ظل ظهور بعض الجهات التي تدّعي صلتها بالصندوق، ما دفع الإدارة إلى إصدار هذا البيان التحذيري لحماية المواطنين والمؤسسات من أي عمليات تضليل أو استغلال.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (112) لعام 2025 القاضي بإحداث صندوق التنمية كمؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويقع مقرها في دمشق وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية.

