الداخلية تقيم حفل تخريج الدفعة الأولى من دورة إعداد المدربين في مدرسة الشرطة بدمشق

photo 2025 09 16 19 17 32 الداخلية تقيم حفل تخريج الدفعة الأولى من دورة إعداد المدربين في مدرسة الشرطة بدمشق

دمشق-سانا

أقامت وزارة الداخلية اليوم، حفل تخريج الدفعة الأولى من دورة إعداد المدربين- المستوى التأسيسي في إنجاز تدريبي مميز لمسار تطوير الكوادر الأمنية، وذلك في مدرسة الشرطة بدمشق.

ووفق قناة وزارة الداخلية على التلغرام فقد تضمّن الحفل عرضاً تفصيلياً لمخرجات الدورة، حيث قدّم المتدربون نماذج عملية لما اكتسبوه من معارف ومهارات تدريبية، أبرزها أساليب التخطيط للتدريب، ومهارات اللياقة البدنية، وآليات التقييم والمتابعة.

photo 2025 09 16 19 17 33 الداخلية تقيم حفل تخريج الدفعة الأولى من دورة إعداد المدربين في مدرسة الشرطة بدمشق

وأظهر المشاركون في الدورة مستوى متقدماً من الكفاءة والقدرة على نقل الخبرة العلمية والعملية إلى زملائهم، بما يؤهلهم للقيام بمهام التدريب وفق أسس عصرية وحديثة، ويعكس الجهود المبذولة في مجال الإعداد والتأهيل وحرص وزارة الداخلية على تطوير العمل المؤسساتي.

وجرى الحفل بإشراف مدير إدارة التأهيل والتدريب حسين محمد سلمان، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الكفاءات وبناء قدرات تدريبية متميزة.

ويأتي هذا التخريج في إطار استعداد وزارة الداخلية لرفد المعاهد التدريبية بكوادر مؤهلة تمتلك خبرات ومعارف متطورة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل، وتعزيز الأداء المؤسساتي وفق أحدث المناهج العلمية.

photo 2025 09 16 19 17 30 الداخلية تقيم حفل تخريج الدفعة الأولى من دورة إعداد المدربين في مدرسة الشرطة بدمشق
photo 2025 09 16 19 17 29 الداخلية تقيم حفل تخريج الدفعة الأولى من دورة إعداد المدربين في مدرسة الشرطة بدمشق
photo 2025 09 16 19 17 11 الداخلية تقيم حفل تخريج الدفعة الأولى من دورة إعداد المدربين في مدرسة الشرطة بدمشق
photo 2025 09 16 19 17 35 الداخلية تقيم حفل تخريج الدفعة الأولى من دورة إعداد المدربين في مدرسة الشرطة بدمشق
