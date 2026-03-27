انهيار جسر السويعية الترابي في ريف البوكمال بدير الزور جراء السيول

دير الزور-سانا

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها محافظة دير الزور بانهيار جسر السويعية الترابي في ريف البوكمال اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن الجسر الترابي يقع على أحد الوديان التي شهدت خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً كبيراً في منسوب المياه فيها، ما أدى إلى فيضانها، وتسبب بانهيار الجسر بالكامل.

وأشار المراسل إلى أن فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، تعمل حالياً على تأمين الموقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأهالي.

وكانت إدارة منطقة البوكمال دعت أهالي قرية المعيزيلية أمس إلى الابتعاد عن مجرى وادي سد T2 والمناطق المحيطة به، نتيجة امتلاء السد واحتمال ارتفاع منسوب المياه في الوادي، حرصاً على السلامة العامة وتجنب أي مخاطر محتملة.

وفي ظل المنخفضات المتتابعة التي تشهدها البلاد، اتخذت الجهات المعنية في محافظة دير الزور سلسلة من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع تأثيرات ذروة المنخفض الجوي الثالث الذي تأثرت به سوريا خلال اليومين الماضيين وامتدت فعالياته حتى فجر اليوم، وذلك بهدف حماية الأهالي وتقليل الأضرار المحتملة.

وشهدت المحافظة خلال الأيام الماضية أمطاراً غزيرة أدت إلى تشكل سيول وانقطاع عدد من الطرقات، ما استدعى تدخل المديريات الخدمية لفتح الطرق وتأمين حركة المرور.

وتتعرض سوريا منذ أيام لسلسلة من المنخفضات الجوية المصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف رعدية، ما تسبب بتشكل سيول وارتفاع منسوب المياه في عدة مناطق، وأدى إلى أضرار متفاوتة، أبرزها انهيار ساتر ترابي في منطقة تجمع مياه في السيحة بريف حلب الجنوبي، الأمر الذي استدعى تشكيل غرفة عمليات مشتركة من عدة وزارات وجهات معنية للاستجابة الطارئة والحد من المخاطر على القرى المجاورة.