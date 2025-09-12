وزارة الداخلية: البحث الجنائي بريف دمشق يقبض على قاتل الطبيب باسل زينو

دمشق-سانا

ألقى فرع البحث الجنائي في ريف دمشق القبض على مرتكب جريمة قتل الطبيب باسل زينو أمام عيادته في حي الجميلية بحلب مطلع الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا عبر قناته على تلغرام اليوم:” أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب، باشرت عبر فرع البحث الجنائي، تحقيقًا فوريًا عقب حادثة إطلاق النار التي تعرّض لها الدكتور باسل زينو أمام عيادته في حي الجميلية، وأدت إلى وفاته”.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة: “أنه بعد التحري وجمع المعلومات، تبيّن أن مرتكب الجريمة هو المدعو (ن. ك)، أحد أقارب الضحية، وذلك على خلفية خلاف عائلي يتعلق بالإرث.”

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أنه بعد تحديد هوية المجرم تم رصد مكان تواجده في ريف دمشق، حيث ألقى فرع البحث الجنائي هناك القبض عليه، تمهيداً لتحويله إلى محافظة حلب لاستكمال التحقيقات، وإحالته إلى القضاء المختص.

وتؤكد قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب حرصها على متابعة القضية حتى استكمال جميع الإجراءات القانونية وتحقيق العدالة.