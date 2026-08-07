القبض على أفراد عصابة تمتهن السلب والسرقة في منبج بريف حلب

حلب-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة منبج بريف حلب الشرقي القبض على شخصين متورطين في تنفيذ عدة عمليات سلب وسرقة بقوة السلاح، استهدفت مدنيين في المدينة وريفها شرقي حلب.

وأوضح مصدر أمني لــ سانا، اليوم الجمعة، أن الموقوفين (م.ع) و(ب.ع) تورطا بارتكاب عدد من عمليات السلب والسرقة بقوة السلاح، مشيراً إلى أن إلقاء القبض عليهما جاء عقب ورود عدة بلاغات بحقهما.

ولفت المصدر إلى أن قوى الأمن الداخلي باشرت متابعة أمنية دقيقة لتحركات المشتبه بهما، أسفرت عن تحديد مكان وجودهما، وتنفيذ عملية أمنية لإلقاء القبض عليهما، مؤكداً أنه تمت إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وكانت قوى الأمن الداخلي في مدينة حلب ألقت في الـ 20 من تموز الماضي القبض على عصابة مؤلفة من سبعة أشخاص تمتهن السرقة والنصب.