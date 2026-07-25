رئيس مجلس الشعب يعزي بضحايا حادث السير على طريق دير الزور – دمشق ويؤكد التضامن مع أسرهم



دمشق-سانا



تقدم رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى أهالي الضحايا من المدنيين وقوى الأمن الداخلي الذين قضوا في الحادث الأليم الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق.



وأعرب العواك في بيان، اليوم السبت، عن وقوف مجلس الشعب إلى جانب أسر الضحايا في مصابهم الأليم، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وأن يحفظ الله سوريا وأهلها ويجنبها كل سوء.



وشهد طريق دير الزور – دمشق في وقت سابق اليوم، حادث سير مروعاً جراء تصادم حافلتي نقل ركاب، ما أدى إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين، حيث أرسلت وزارة الدفاع عدداً من الحوامات للمشاركة ‏بعمليات الإجلاء الطبي للمصابين والضحايا، إلى مشفى حمص ‏العسكري، إضافة إلى استنفار منظومة الإسعاف والطوارئ، ورفع جاهزية المشافي في المحافظات المعنية لاستقبال المصابين، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.