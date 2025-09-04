التنمية الإدارية ومنظمة “لأجل الإنسان” توقعان اتفاقية تأهيل وتجهيز مركز تدريبي في حلب

دمشق-سانا

وقّعت وزارة التنمية الإدارية اليوم، مع منظمة “لأجل الإنسان” (Action For Humanity)، اتفاقية لتأهيل وتجهيز مركز تدريبي في منطقة ميسلون بحلب.

وأوضح مدير إدارة البرامج في الوزارة محمد حجازي أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة لإعادة تأهيل المراكز التدريبية في المحافظات، بالتعاون مع المنظمات الشريكة، بهدف بناء قدرات العاملين في القطاع العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مبيناً أن الوزارة تنظم دورات تدريبية بشكل دوري وتتابع نتائجها عبر قسم متخصص بقياس الأداء في إدارة بناء القدرات.

من جانبه، أكد المدير القُطري للمنظمة الدكتور عبد الكريم أقزيز أن الاتفاقية تمثل خطوة في التحول من الاستجابة الإنسانية إلى التنمية، لافتاً إلى أن المنظمة، التي تعمل من خلال مكاتبها في عدة محافظات، تركز على دعم البنية التحتية والتعافي الاقتصادي والتمكين المجتمعي، إضافة إلى توفير التدريب المجتمعي ورفع كفاءة موظفي القطاع العام.

وتُعد منظمة “لأجل الإنسان” منظمة غير حكومية تعمل في مجالات الإغاثة الإنسانية والتعافي طويل الأمد، وتولي اهتماماً خاصاً بدعم الفئات الأشد ضعفاً.

