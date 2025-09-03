وزارة العدل تعلن عن مسابقة لتأهيل وتدريب طلاب قضاة حكم ونيابة عامة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة العدل اليوم عن إجراء مسابقة لحملة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها من شهادات جامعية معترف بها، لتأهيل وتدريب طلاب قضاة حكم ونيابة عامة ممن يتم قبولهم في المعهد العالي للقضاء، لتعيين الناجحين منهم في أولى الدرجات القضائية.

واشترطت الوزارة في إعلانها أن يكون المتقدم سورياً منذ 5 سنوات على الأقل، وعمره بين 28 و36 عاماً، وذا سيرة حسنة، وألا يكون قد عمل في أجهزة النظام البائد بعد عام 2011.

وطلبت العدل من الراغبين بالتقديم التوجه إلى ديوان المعهد العالي للقضاء في دمشق، مصطحبين معهم صورة عن الشهادة الجامعية وبيان غير محكوم وتقريراً طبياً وسيرة ذاتية، حيث يبدأ التقديم في التاسع من أيلول الجاري حتى الـ 25 منه.

وتتضمن المسابقة اختبارات تحريرية وشفوية ومقابلة شخصية، على أن تعلن النتائج النهائية بقرار من وزير العدل.