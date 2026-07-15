جدلية الصلابة والهشاشة في تجربة ميسان سلمان النحتية

دمشق-سانا

قد يبدو جسد الإنسان قوياً، لكنه يخفي في داخله القلق والهشاشة، ومن هذا التناقض تنطلق تجربة النحات السوري ميسان سلمان، الذي يحوّل الجسد في أعماله إلى تعبير عن الخوف والعجز والتحولات النفسية.

سلمان الذي تخرج من قسم النحت في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق عام 2006، نجد في أعماله بحثاً داخل أعماق الإنسان عن الخوف والقلق والعجز والغضب، وصولاً إلى تجارب أكثر حداثة تقوم على تفكيك الجسد وإعادة تركيبه عبر الخطوط الهندسية الحادة والسطوح الصارمة، في مسيرة فنية ما زالت تتطور عبر تجارب تقنية وخامات متعددة.

من التعبيرية إلى تشظّي الجسد

على هامش مشاركته في معرض سوريا تجمعنا المقام حالياً في صالة ذي خان في دمشق القديمة، بتنظيم مشترك بين غاليري قزح وغاليري أوربانيست دبي، تحدث سلمان في حوار مع سانا الثقافية عن مرحلة البدايات في تجربته النحتية، عندما تأثر بالمدرسة التعبيرية خلال دراسته الجامعية، ثم تطور مع خوضه غمار العمل الاحترافي، الأمر الذي أتاح له التعبير عن العوالم الداخلية للإنسان والحالات النفسية والمشاعر الخفية.

ولفت إلى أن أعماله الأولى انشغلت بموضوعات الخوف والعجز والقلق والغضب، ضمن معالجة للجسد الإنساني تقوم على التناقض بين القوة الظاهرية والهشاشة الداخلية.

وخلال السنوات الأخيرة، انتقل سلمان إلى تجربة جديدة في معالجة الجسد، تعتمد على السطوح والقطوع الهندسية الصارمة، بهدف تفكيك البنية الجسدية وإعادة تشكيلها، مع محاولة نقل المشاعر الإنسانية عبر الخطوط الحادة والتكوينات الصارمة.

من جائزة شغف إلى المشاركات الدولية

شكل حصول ميسان سلمان على الجائزة الأولى في مسابقة “شغف” للفنانين السوريين المحترفين الشباب عام 2011، المقامة في غاليري جورج كامل بالتعاون مع محترف الفنان حمود شنتوت، محطة بارزة في تجربته الفنية، حيث اعتبرها الجائزة الأقرب إليه رغم حصوله لاحقاً على جوائز أخرى، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مسابقة “لؤلؤة الأدرياتيكي” في إيطاليا عام 2015، إضافة إلى جائزة أفضل نحات لنقل المشاعر في مسابقة “الفن العالمي 2015” في سلوفاكيا، وجوائز أخرى في عدة معارض أوروبية.

كما شارك سلمان في معارض وملتقيات داخل سوريا وخارجها، من بينها معارض في الإمارات ولبنان والبحرين وسنغافورة وإيطاليا وسلوفاكيا، وفي معارض جماعية عبر غاليري قزح، التي شكلت مساحة مهمة لحضوره الفني وتواصله مع تجارب مختلفة.

شراكة تفتح أبواب المشهد

لعب الفنان التشكيلي سامر قزح، صاحب غايري قزح، دوراً محورياً في مسيرة ميسان سلمان الفنية، إذ يصفه سلمان بأنه الداعم الأول لتجربته منذ بداياتها، بعدما جمعتهما لقاءات في المعارض والملتقيات النحتية منذ عام 2008، ومن خلال هذه الشراكة، أتيح لسلمان حضور واسع في المشهد التشكيلي المحلي والخارجي، عبر مشاركات في معارض أقيمت في بيروت والبحرين ودبي وسنغافورة وغيرها.

ويرى سلمان أن تجربة قزح في دعم الفنانين الشباب تقوم على خلق مساحة للتواصل بين الأجيال، من خلال تقديم أعمال فنانين شباب إلى جانب أسماء فنية راسخة، بما يفتح المجال للحوار وتبادل الخبرات، مؤكداً أن التعاون بينهما مستمر عبر مشاريع جديدة يجري العمل عليها حالياً ضمن سياق تطوير تجربته النحتية الأخيرة.

“تشويش جماعي”.. نحت حالة التشوش الإنساني

يشكل عمل “تشويش جماعي” المنفذ عام 2024 إحدى المحطات التي تلخص انشغال سلمان المستمر بالإنسان وحالاته الداخلية، حيث جاء العمل نتيجة تأمله في التحولات النفسية والاجتماعية التي لمسها بعد عودته إلى دمشق عقب سنوات من السفر، ومن ملاحظته لوجوه الناس التي تحمل التعب والحيرة والقلق والغضب، نتيجة سنوات طويلة من الظروف الصعبة، المرتبطة بالحياة اليومية.

وأضاف سلمان: إن عمل تشويش جماعي يعبر عن مجتمع يمتلك القدرة على الفعل، لكنه يعيش حالة من التشوش، في امتداد لموضوعاته منذ عام 2007 حول شقاء الإنسان ومخاوفه وإحساسه بالعجز، لافتاً إلى أن العبارة المرافقة للعمل، “الناس يائسة وكأن ما باليد حيلة… بس هو في باليد حيلة”، تختصر فكرته وتؤكد بقاء إمكانية الفعل رغم الصعوبات.

النحت بين الذاكرة والإعمار

يرى سلمان أن النحت يشكل إحدى ركائز الفنون السورية منذ الحضارات القديمة وحتى الفن المعاصر، مشيراً إلى حضوره في التماثيل الصغيرة والمنحوتات الداخلية والأعمال الخارجية والنصب التذكارية.

وأوضح أن النحت يمكن أن يؤدي دوراً مهماً في مرحلة إعادة الإعمار، ليس فقط عبر تجميل الساحات والفضاءات العامة، وإنما أيضاً من خلال المساهمة في إعادة صياغة الذاكرة الجمعية السورية، مؤكداً أن مستقبل هذا الفن مرتبط بوجود خطط تربط التطوير الثقافي بالمشاريع العمرانية.

تجربة الخامات.. من البرونز إلى الزجاج



اعتمد سلمان في أعماله بشكل أساسي على البرونز، لكنه خاض تجارب متعددة باستخدام الحجر والإسمنت والريزين والإيبوكسي والحديد والزجاج، موضحاً أن العلاقة بين الفكرة والخامة متبادلة، إذ قد تدفع الفكرة الفنان إلى البحث عن وسيط جديد، كما يمكن للخامة نفسها أن تفتح آفاقاً تشكيلية غير متوقعة.

وكانت تجربة الزجاج من أبرز تجاربه التقنية، حيث شارك في أوروبا مع مجموعة من الفنانين السوريين والأوروبيين في محاولات لإحياء تقنية قولبة الزجاج المصهور لإنتاج أعمال نحتية، وأنجز من خلالها مجموعة من الأعمال الزجاجية.

مسيرة أكاديمية وفنية

ولد ميسان سلمان في طرطوس عام 1984، وتخرج من قسم النحت في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق عام 2006، ثم تابع دراساته العليا في تاريخ ونظرية الفن في المعهد الأكاديمي الحكومي للفنون في أوروبا عامي 2014 و2019، كما يعمل نحاتاً محترفاً، ودرّس في قسم النحت بكلية الفنون الجميلة في جامعة دمشق منذ عام 2008.

ويواصل سلمان حالياً تطوير تجربته النحتية، مع مشاريع جديدة مرتبطة بأسلوبه الأخير، إلى جانب رغبته بالعودة مستقبلاً إلى تجربة الزجاج بوصفها مجالاً مفتوحاً لاختبارات فنية وتقنية جديدة.