المنتدى السوري في معرض دمشق الدولي.. حضور إنساني يعزز التنمية

دمشق-سانا

في إطار سعيه لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين السوريين، يشارك المنتدى السوري في فعاليات الدورة الثانية والستين من معرض دمشق الدولي، مقدّمًا نموذجًا متكاملًا للعمل الإنساني والتنموي، ومؤكدًا دوره في دعم المجتمعات المحلية داخل سوريا وفي دول الاغتراب.

وفي تصريح لمراسل سانا، أكد مصطفى بكور، مسؤول المنح في المنتدى السوري، أن المعرض يشكّل فرصة مهمة لتعريف الزوار والمستفيدين بالنشاطات والخدمات التي يقدمها المنتدى، إلى جانب تعزيز التعاون مع مؤسسات إنسانية وشركات داعمة للقطاع الإغاثي والتنموي.

مؤسسات متخصصة تحت مظلة واحدة

وأوضح بكور، أن المنتدى يضم تحت مظلته عدة مؤسسات متخصصة، أبرزها مركز عمران للدراسات الإستراتيجية: يقدّم دراسات وأوراقًا بحثية تواكب التطورات في سوريا، وتتناول احتياجات المواطن السوري في المرحلة الراهنة.

مبادرة “دلني”: تركز على دراسة سوق العمل، وتقديم التدريب للشباب السوري لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل وربطهم بالفرص المتاحة.

مؤسسة “إحسان”: تعمل في خمسة قطاعات رئيسية تشمل التعليم، الأمن الغذائي، الاستجابة للطوارئ، المياه والصرف الصحي، وحماية المرأة والطفل، من خلال برامج ميدانية تلبي احتياجات المجتمعات المحلية.

توسّع ميداني وتمويل متعدد المصادر

وأشار بكور إلى أن المنتدى يواصل توسيع حضوره الميداني عبر مكاتب في دمشق، حلب، حمص، ودير الزور، مع خطط لافتتاح مكتب جديد في اللاذقية قريبًا، وأكد أن المنتدى يعتمد في تمويل برامجه على جمع التبرعات محليًا ودوليًا، إلى جانب دعم من المانحين الدوليين ومؤسسات الأمم المتحدة مثل اليونيسيف، وعدد من الجهات الفيدرالية والأوروبية الداعمة للمشاريع الإنسانية.

يُشار إلى أن المنتدى السوري هو منظمة غير ربحية، تعمل على دعم المجتمعات السورية داخل البلاد وفي دول الاغتراب، من خلال برامج تنموية وإنسانية تهدف إلى بناء الإنسان وتعزيز قدراته، في ظل التحديات التي تواجه المجتمع السوري.