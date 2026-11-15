السلطات الأمريكية ترجح تسبب جهاز توجيه باضطراب واسع في الاتصالات الجوية

واشنطن-سانا

رجّحت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، أن يكون جهاز توجيه معيب، ركّبته شركة “إل ثري هاريس” المتعاقدة مع الحكومة، وراء العطل الواسع الذي أصاب نظام الاتصالات التابع لإدارة الطيران الاتحادية، واستمر نحو خمس ساعات، ما تسبب بإلغاء وتأجيل أكثر من 20 ألف رحلة جوية منذ يوم الجمعة الماضي.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم في تصريحات: “إن نظام الاتصالات القديم التابع لإدارة الطيران الاتحادية، شهد خلال السنوات الماضية أعطالاً متكررة، ناجمة عن انقطاع كابلات الألياف الضوئية، وحذف ملفات عن طريق الخطأ، فضلاً عن انبعاث رائحة كيميائية قوية نتيجة ذوبان أحد مكوناته”، محذرين من احتمال تكرار اضطرابات مماثلة إلى حين استكمال تحديث النظام ومعالجة مشكلاته التقنية.

تحقيق لتحديد أسباب العطل

من جهته، قال وزير النقل الأمريكي شون دافي: “إن نظام الاتصالات التابع لإدارة الطيران الاتحادية لم يكن بالمستوى المطلوب”، مؤكداً أن السلطات تحقق في احتمال وجود خلل في أجهزة التوجيه المثبتة في ولايتي أركنساس وتكساس، لتحديد ما إذا كان العطل ناجماً عن خطأ بشري أو خلل في التركيب أو استخدام جهاز معيب، مشيراً إلى أن السبب النهائي لم يُحدد بعد.

ومن جانبها، أكدت شركة “إل ثري هاريس” تعاونها مع إدارة الطيران الاتحادية في التحقيق، موضحة أن أكثر من 70 بالمئة من مشروع تحديث اتصالات المجال الجوي قد أُنجز، ويتضمن استبدال الأسلاك النحاسية القديمة بشبكة من الألياف الضوئية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس، إعادة فتح مجالها الجوي أمام حركة الملاحة الجوية، بعد تعليق الرحلات في جميع مطارات البلاد لساعات، إثر عطل في أنظمة مراقبة الحركة الجوية، وسط تأكيدات رسمية بعدم وجود مؤشرات على وقوع هجوم إلكتروني.

وتسلط الحادثة الضوء مجدداً على تقادم البنية التحتية لأنظمة الاتصالات المستخدمة في إدارة الحركة الجوية بالولايات المتحدة، والتحديات التقنية والتشغيلية التي تواجه تحديثها، بما يضمن استمرارية عملها ويحول دون تكرار الاضطرابات في حركة الطيران.