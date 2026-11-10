قطر تؤكد ضرورة الحلول الدبلوماسية لتجنب تصعيد الصراعات في المنطقة

باريس-سانا

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، أن الوساطة والحلول الدبلوماسية تمثلان ضرورة لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة، مشدداً على أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لتجنب اتساع دائرة الصراعات وتداعياتها على أمن دول المنطقة وسيادتها ومصالحها الاقتصادية.



ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الأنصاري، قوله خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في جلسة بعنوان «الوساطة من أجل السلام اليوم: أطراف فاعلة جديدة، وتحالفات جديدة، ونتائج جديدة»، على هامش منتدى باريس للسلام: إن قطر لا يمكنها الوقوف موقف المتفرج إزاء الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، بحكم موقعها الجغرافي وانتمائها إلى المنطقة.

قطر تؤكد استمرار جهود الوساطة

وأشار الأنصاري إلى أن قطر تضطلع بدور فاعل في جهود الوساطة منذ تسعينيات القرن الماضي، مستشهداً بمشاركتها في تسوية عدد من النزاعات والملفات، من بينها اليمن وجيبوتي وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وصولاً إلى جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل والجهود المرتبطة بإيران.



وأوضح أن بلاده ليست وسيطاً محايداً بالمعنى التقليدي الذي يقف خارج سياق النزاعات، بل هي جزء من المنطقة وتتأثر بتطوراتها، لافتاً إلى أنها واصلت جهود الوساطة حتى في ظل تعرضها للاعتداءات، انطلاقاً من إيمانها بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لتجنب اتساع دائرة الصراع.

تحذير من تداعيات غياب الحل السياسي

وحذر الأنصاري من أن أي مسار بديل عن الحل السياسي سيؤدي إلى خسائر تطال جميع الأطراف، بما في ذلك المصالح الاقتصادية وسيادة الدول ومخاوفها الأمنية المشروعة، مؤكداً ضرورة مراعاة المصالح الأمنية والسيادية لجميع دول المنطقة عند العمل على إيجاد حلول مستدامة.

شراكات إقليمية ودولية لدعم السلام

وتطرق الأنصاري إلى مفهوم «الدول المزدهرة» الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مشيراً إلى قدرة الدول الصغيرة نسبياً على توظيف إمكاناتها في الوساطة والتنمية وتعزيز التعاون الدولي.



وأكد أهمية اضطلاع قطر بدور فاعل في دعم النظام الدولي القائم على القواعد، من خلال تعزيز دورها وسيطاً وميسّراً للسلام، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على بناء ما وصفه بـ«سلاسل إمداد السلام»، القائمة على تكامل الأدوار والإمكانات لتحقيق الأمن والاستقرار.



كما شدد على أهمية التعاون بين قطر وباكستان والسعودية، إلى جانب الشركاء الدوليين، وتنسيق الجهود الدبلوماسية لبناء تحالفات فاعلة من أجل السلام، وتحقيق الأمن والازدهار المشترك.



وكانت قطر والسعودية ومجموعة الدول الأوروبية الأربع (‏E4‌‏) التي ‏تضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بحثوا في وقت سابق اليوم آخر المستجدات الإقليمية والجهود ‏الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك على ‏هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (‏G7‌‏) المنعقد في باريس.‏