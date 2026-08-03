وزيرا خارجية الكويت وقطر يبحثان تعزيز حرية الملاحة في منطقة الخليج

الكويت-سانا



بحث وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد ‏بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها نشرته على منصة إكس اليوم الإثنين أن مباحثات الوزيرين الهاتفية تناولت آخر التطورات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في المنطقة.



وكان وزير الخارجية الكويتي استعرض في وقت سابق، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، آخر التطورات الإقليمية، وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

