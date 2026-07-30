وزير الخارجية الإماراتي يدين الاعتداءات الإيرانية ويؤكد تضامن بلاده مع الأردن ومصر

أبو ظبي-سانا

أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم الخميس، تضامن بلاده مع الأردن ومصر في حفظ أمنهما واستقرارهما، مُجدداً إدانة الإمارات للاعتداءات الإيرانية المتجددة ضد الأردن وللهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف ميناء دمياط المصري.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، أن الوزير عبد الله بن زايد بحث خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والمصري بدر عبد العاطي التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية، والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار فيها.

وكانت القوات الأردنية أعلنت في وقت سابق اليوم إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ، في حين أفادت شركة أمبري للأمن البحري أمس الأربعاء، بأن طائرة مسيّرة أصابت ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية في ميناء دمياط المصري.