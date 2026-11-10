اليونيسف تحذر من تهديد “المسيّرات” والجفاف على حياة أطفال السودان

جنيف-سانا

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» من تصاعد هجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف البنية التحتية المدنية في السودان، جراء الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، بالتزامن مع موجة جفاف حادة تهدد حياة ملايين الأطفال وتحرمهم من مقومات الأمان والتعليم والحصول على المياه.

ونقل موقع الأمم المتحدة عن المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر قوله، خلال إحاطة صحفية في جنيف اليوم الثلاثاء: “إن هجمات الطائرات المسيّرة تمثل تصعيداً غير مسبوق”، موضحاً أن الأسبوع الأخير من تشرين الأول الماضي شهد ضربات يومية استهدفت محطات توليد الطاقة، فيما سُجلت نحو 15 ضربة خلال الشهر ذاته.

استهداف منشآت الطاقة يفاقم الأزمة الإنسانية

وأشار إلدر إلى أن قصف محطات الطاقة يؤدي إلى تعطيل مضخات المياه وعمليات معالجتها، ما يجبر العائلات على الاعتماد على مصادر بديلة غير آمنة ومكلفة، ويهدد سلاسل التبريد الضرورية لحفظ اللقاحات والأدوية، فضلاً عن عرقلة ري المحاصيل الزراعية، بالتزامن مع التغيرات المناخية المرتبطة بظاهرة «النينيو»، الأمر الذي يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويهدد حياة الأطفال.

وأوضح المتحدث أن اليونيسف تواصل تقديم خدماتها رغم الظروف القاسية، حيث تمكنت من علاج مئات آلاف الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد، وتقديم الرعاية الصحية لنحو 2.5 مليون شخص، إضافة إلى تطعيم ملايين الأطفال وإصلاح أنظمة المياه وتزويدها بالطاقة الشمسية لضمان استمرار عملها.

مطالب أممية بوقف الهجمات وتأمين المساعدات

وحدد المتحدث باسم اليونيسف ثلاثة مطالب عاجلة، تشمل وقف العنف ضد الأطفال والهجمات على المنشآت المدنية وشبكات الطاقة والمياه، وضمان وصول آمن ومستدام للمساعدات الإنسانية عبر خطوط النزاع، إلى جانب توفير تمويل مرن ومستدام لاستمرار الخدمات الأساسية، محذراً من استمرار التهديدات التي تواجه أطفال السودان في ظل غياب تحرك دولي كافٍ.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة حذرتا في السابع من تشرين الثاني الجاري من تفاقم الاحتياجات الإنسانية في السودان، مشيرتين إلى أن نحو 15.4 مليون شخص باتوا بحاجة ماسّة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية، في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.