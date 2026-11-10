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استطلاع لرويترز: أغلبية الأمريكيين يطالبون الكونغرس الجديد بإنهاء الحرب مع ‏إيران‎ ‎

photo 2026 11 10 18 08 08 استطلاع لرويترز: أغلبية الأمريكيين يطالبون الكونغرس الجديد بإنهاء الحرب مع ‏إيران‎ ‎
مشاة يسيرون في أحد الشوارع بمدينة نيويورك -Reuters

واشنطن-سانا‌‎ ‎

أظهر استطلاع جديد نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء أن أغلبية الأمريكيين يريدون من ‏الكونغرس المنتخب حديثاً العمل على إنهاء الحرب مع إيران، وإلغاء الرسوم ‏الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب‎.‎

ووجد الاستطلاع، الذي أجرته وكالة “رويترز” بالتعاون مع مؤسسة “إبسوس” ‏واستمر أربعة أيام، أن 71 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون إقرار الكونغرس تشريعاً ‏ينهي الحرب مع إيران، بينهم 93 بالمئة من الديمقراطيين و51 بالمئة من ‏الجمهوريين‎.‎

وتأتي نتائج الاستطلاع في ظل تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية على الإدارة ‏الأمريكية عقب الهزيمة الانتخابية للجمهوريين، مع تصاعد المخاوف من ارتفاع ‏تكاليف المعيشة وتداعيات الحرب، ما يضع الكونغرس الجديد أمام ضغوط متزايدة ‏للتحرك سريعاً‎.‎

وكان ترامب أعلن في وقت سابق اليوم وجود “زخم إيجابي” ‏نحو إنهاء الحرب مع ‏إيران، مؤكداً أن بلاده تتابع تطورات ‏الأوضاع في الشرق الأوسط، وأنها على أهبة ‏الاستعداد ‏للتحرك في حال حدوث أي تغيير.‏

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