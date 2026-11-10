استطلاع لرويترز: أغلبية الأمريكيين يطالبون الكونغرس الجديد بإنهاء الحرب مع ‏إيران‎ ‎

واشنطن-سانا
أظهر استطلاع جديد نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء أن أغلبية الأمريكيين يريدون من الكونغرس المنتخب حديثاً العمل على إنهاء الحرب مع إيران، وإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
ووجد الاستطلاع، الذي أجرته وكالة “رويترز” بالتعاون مع مؤسسة “إبسوس” واستمر أربعة أيام، أن 71 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون إقرار الكونغرس تشريعاً ينهي الحرب مع إيران، بينهم 93 بالمئة من الديمقراطيين و51 بالمئة من الجمهوريين.
وتأتي نتائج الاستطلاع في ظل تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية على الإدارة الأمريكية عقب الهزيمة الانتخابية للجمهوريين، مع تصاعد المخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات الحرب، ما يضع الكونغرس الجديد أمام ضغوط متزايدة للتحرك سريعاً.
وكان ترامب أعلن في وقت سابق اليوم وجود “زخم إيجابي” نحو إنهاء الحرب مع إيران، مؤكداً أن بلاده تتابع تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وأنها على أهبة الاستعداد للتحرك في حال حدوث أي تغيير.