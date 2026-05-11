رئيس الوزراء الهندي يدعو لترشيد استهلاك الوقود.. وخسائر حكومية جراء الحرب

نيودلهي-سانا

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مواطني بلاده إلى ترشيد استهلاك الوقود والطاقة، في ظل اضطرابات الإمدادات العالمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز.

ونقلت فرانس برس، اليوم الإثنين، عن مودي قوله خلال تجمع جماهيري في ولاية تيلانغانا جنوبي الهند: “علينا تقليل استهلاك البنزين والديزل، في المدن التي توجد فيها خطوط مترو، يجب أن نحاول التنقل (عبرها)… وإذا اضطررنا لاستخدام السيارة فعلينا محاولة مشاركة السيارات”.

وشدّد على فرض قيود على الاستهلاك لتوفير العملة الصعبة التي تنفق على استيراد الوقود، وقال: “ينبغي لنا إعطاء الأولوية للعمل من المنزل والمؤتمرات عبر الإنترنت والاجتماعات الافتراضية مجدداً”.

من جهته، قال وزير البترول الهندي هارديب سينغ بوري: إن شركات استيراد النفط تتحمل خسائر كبيرة لضمان استمرار الإمدادات دون انقطاع، موضحاً أن هذه الشركات تخسر نحو 120 مليون دولار يومياً بسبب تثبيت أسعار المنتجات النفطية.

وأضاف بوري: إن خسائر الحكومة الناتجة عن خفض الضرائب على البنزين والديزل بلغت نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر واحد، داعياً المواطنين إلى تحويل دعوة مودي لترشيد الطاقة إلى حركة جماهيرية “لتوفير الطاقة والحفاظ عليها”.

وتشهد أسواق الطاقة العالمية اضطرابات في سلاسل الإمداد منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، الذي يؤمن عبور نحو 20 % من إمدادات النفط، ما يجعل أيّ اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على الأسواق الدولية.