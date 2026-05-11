الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2869 منذ 2 آذار

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 2869 قتيلاً.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها في بيان: إن عدد الجرحى ارتفع أيضاً إلى 8730 شخصاً.

وقتل سبعة أشخاص، وأصيب آخرون اليوم الإثنين، جراء سلسلة غارات شنها الطيران الإسرائيلي على بلدات عدة في جنوب لبنان.

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي والساري حتى الـ 17 من الشهر الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي يومياً استهداف البلدات والقرى موقعاً قتلى وجرحى، إضافة إلى عمليات نسف المنازل وتفجيرها.