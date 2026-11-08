الأمم المتحدة تؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية ضمن إطارها ‏الزمني المحدد

طرابلس-سانا‏

شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حنا ‏تيتيه، اليوم الأحد، على أهمية استمرار انخراط جميع الأطراف ‏الليبية ذات الصلة لضمان إجراء الانتخابات ضمن الإطار الزمني ‏المحدد.‏

وذكرت وكالة الأنباء الليبية “وال” أن تيتيه بحثت، خلال لقائها ‏رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سير تنفيذ “اتفاق ‏الاجتماع المصغر”، بما في ذلك المصادقة عليه واعتماده ضمن ‏الإطار التشريعي اللازم، كما شددت على ضرورة حماية استقلالية ‏المؤسسات الاقتصادية والمالية والرقابية في ليبيا.‏

واستعرض الجانبان العملية السياسية في ليبيا، حيث أشارت تيتيه ‏إلى الانطباعات الإيجابية لدى أعضاء مجلس الأمن إزاء الزخم ‏السياسي الراهن في البلاد، لافتة إلى أهمية استمرار انخراط جميع ‏الأطراف المعنية لضمان إجراء الانتخابات الوطنية ضمن الإطار ‏الزمني المحدد.‏

وشهدت العملية السياسية في ليبيا تطورات متسارعة، إذ أعلن ‏مجلس النواب الليبي، في مدينة بنغازي خلال أيلول الماضي، تأييده ‏اتفاق “الاجتماع المصغر” بشأن دعم العملية السياسية وإعادة ‏تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل الإطار ‏الانتخابي تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال ‏عامين.‏