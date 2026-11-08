الأمم المتحدة تؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية ضمن إطارها ‏الزمني المحدد

طرابلس-سانا
شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حنا تيتيه، اليوم الأحد، على أهمية استمرار انخراط جميع الأطراف الليبية ذات الصلة لضمان إجراء الانتخابات ضمن الإطار الزمني المحدد.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية “وال” أن تيتيه بحثت، خلال لقائها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سير تنفيذ “اتفاق الاجتماع المصغر”، بما في ذلك المصادقة عليه واعتماده ضمن الإطار التشريعي اللازم، كما شددت على ضرورة حماية استقلالية المؤسسات الاقتصادية والمالية والرقابية في ليبيا.
واستعرض الجانبان العملية السياسية في ليبيا، حيث أشارت تيتيه إلى الانطباعات الإيجابية لدى أعضاء مجلس الأمن إزاء الزخم السياسي الراهن في البلاد، لافتة إلى أهمية استمرار انخراط جميع الأطراف المعنية لضمان إجراء الانتخابات الوطنية ضمن الإطار الزمني المحدد.
وشهدت العملية السياسية في ليبيا تطورات متسارعة، إذ أعلن مجلس النواب الليبي، في مدينة بنغازي خلال أيلول الماضي، تأييده اتفاق “الاجتماع المصغر” بشأن دعم العملية السياسية وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل الإطار الانتخابي تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عامين.