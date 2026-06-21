رسائل النار على طاولة التفاوض.. ترامب لإيران: أوقفوا وكلاءكم في لبنان‎ ‎

عواصم-سانا‏

بينما انطلقت في منتجع بورجنشتوك السويسري محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لبحث آليات تنفيذ مذكرة ‏التفاهم الموقعة بين الجانبين والتوصل إلى اتفاق نهائي، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته السياسية ‏والعسكرية تجاه طهران، مطلقاً سلسلة تهديدات طالت البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز والدور الإقليمي لإيران، ‏ولا سيما في لبنان.‏

وفي أحدث تصريحاته لشبكة “فوكس نيوز”، اليوم الأحد، دعا ترامب إيران إلى وقف دعم حلفائها في لبنان، مهدداً بشن ‏ضربات جديدة إذا لم تستجب لذلك.‏

وقال ترامب: إن على إيران أن “توقف فوراً وكلاءها في لبنان عن إثارة القلاقل”، مضيفاً: إن الولايات المتحدة “ستضرب ‏إيران بقوة مرة أخرى وبشكل أكبر” إذا استمرت في دعم أطراف مرتبطة بها هناك، على حد تعبيره.‏

مضيق هرمز.. ورقة ضغط جديدة

بالتوازي مع تهديداته المرتبطة بلبنان، صعّد ترامب لهجته بشأن مضيق هرمز، مؤكداً أن إغلاقه سيؤدي إلى “القضاء على ‏إيران”، مشيراً إلى أن بلاده قد تسيطر على المضيق إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما لوّح بإمكانية فرض رسوم على عبور ‏السفن في المضيق، معتبراً أن أمن أحد أهم الممرات النفطية في العالم يمثل أولوية استراتيجية لواشنطن‎.

وأوضح ترامب أيضاً أنه حذّر المسؤولين الإيرانيين من أن أي محاولة لإغلاق المضيق ستقابل بعواقب قاسية، مهدداً بأن ‏المفاوضين الإيرانيين “لن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم” في حال المضي بهذا المسار.‏

رد إيراني وتمسك بالتخصيب

وجاء التصعيد الأمريكي بعد تصريحات للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد فيها أن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب ‏اليورانيوم، معتبراً أن الطرف المقابل “مضطر إلى قبول هذا الحق”.‏

ورد ترامب، بحسب “فوكس نيوز”، قائلاً: “إن من الأفضل أن ينتبه ‌‏الرئيس الإيراني لكلامه”، ملوحاً بإجراءات أشد إذا لم ‏تقدم طهران التزامات جدية خلال المفاوضات الجارية، ومؤكداً أن مذكرة التفاهم الحالية ليست اتفاقاً نهائياً بل إطار مؤقت ‏لوقف إطلاق النار.‏

فانس: صفحة جديدة مع إيران

في المقابل، حملت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس نبرة أكثر دبلوماسية مع انطلاق المحادثات في ‏سويسرا، إذ أكد أن الرئيس ترامب كلف فريقه بفتح “صفحة جديدة” مع إيران، والسعي إلى تغيير مستدام في طبيعة ‏العلاقات، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يجلس فيها الجانبان بشكل مباشر لمعالجة القضايا العالقة.‏

وقال فانس: إن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب جهوداً سياسية مستمرة، وإن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إحداث تحول ‏طويل الأمد ينعكس استقراراً وازدهاراً في المنطقة.‏

محادثات بورجنشتوك

وبحسب موقع “أكسيوس”، عقد المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون اجتماعاً مباشراً بحضور وسطاء قطريين، في وقت ‏تسعى فيه واشنطن إلى أن تنتهي الجولة الأولى من المحادثات بدعوة مفتشي الأمم المتحدة إلى زيارة مواقع نووية إيرانية ‏تعرضت للقصف خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.‏

وأضاف الموقع: إن الإدارة الأمريكية أبدت استعداداً لمنح إيران إمكانية الوصول إلى جزء من أموالها المجمدة مقابل خطوات ‏عملية في الملف النووي.‏

قطر وباكستان تدفعان المسار التفاوضي

وأكدت قطر، التي تشارك إلى جانب باكستان في الوساطة، أن الاجتماعات تمثل بداية مسار تفاوضي يهدف إلى التوصل ‏إلى اتفاق شامل ومستدام، بينما اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن المحادثات تشكل فرصة مهمة لتعزيز ‏السلام والاستقرار في المنطقة.‏

لبنان يتصدر أجندة المفاوضات

ويبرز الملف اللبناني كأحد أبرز محاور التفاوض، وسط تقارير إعلامية تفيد بإدراجه في صدارة جدول الأعمال، في ظل ‏استمرار التوترات الميدانية على الحدود اللبنانية.‏

كما أكد فانس، في تصريحات نقلتها ‏CNN، أن إحراز تقدم في ملف وقف إطلاق النار في لبنان يمثل أولوية للمباحثات، إلى ‏جانب الملف النووي الإيراني، في حين تشير طهران إلى أن إنهاء الحرب على مختلف الجبهات يعد شرطاً أساسياً للمضي ‏في تنفيذ مذكرة التفاهم.‏

وفي موازاة ذلك، يواصل مضيق هرمز فرض نفسه ورقة ضغطٍ متبادلة بين الجانبين، وسط مؤشرات إلى تراجع حركة ‏الملاحة وغياب ناقلات النفط والغاز عن بعض مسارات العبور خلال الساعات الماضية‏، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن ‏أسواق الطاقة العالمية.‏