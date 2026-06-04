السعودية وعُمان تؤكدان تضامنهما مع البحرين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

المنامة-سانا‏

أعربت المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان عن تضامنهما الكامل مع البحرين في ‏مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، وذلك خلال اتصالات هاتفية بين ‏وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني اليوم الخميس، مع نظيريه السعودي ‏فيصل بن فرحان والعُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.‏

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ابن فرحان أكد خلال الاتصال، إدانة واستنكار ‏السعودية للاعتداء الإيراني بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة على البحرين، مشدداً ‏على دعم الرياض الإجراءات التي تتخذها المنامة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها ‏وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، متمنياً لمملكة البحرين الأمن والأمان ‌‏والاستقرار. ‏

كما أعرب وزير خارجية عُمان، في اتصال مماثل، عن تضامن السلطنة مع البحرين ‏وإدانتها الهجوم الإيراني الذي يقوّض الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً مساندة بلاده ‏للإجراءات التي تتخذها المنامة للحفاظ على أمنها واستقرارها.‏

من جهته، عبّر الزياني عن شكره وتقديره لمواقف السعودية وسلطنة عُمان، مؤكداً أنها ‏تعبّر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البحرين بالبلدين الشقيقين.‏

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت أمس الأربعاء اعتراض وتدمير عدد من ‏الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت مناطق متفرقة من البلاد.