السعودية وعُمان تؤكدان تضامنهما مع البحرين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

المنامة-سانا
أعربت المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان عن تضامنهما الكامل مع البحرين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، وذلك خلال اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني اليوم الخميس، مع نظيريه السعودي فيصل بن فرحان والعُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ابن فرحان أكد خلال الاتصال، إدانة واستنكار السعودية للاعتداء الإيراني بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة على البحرين، مشدداً على دعم الرياض الإجراءات التي تتخذها المنامة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، متمنياً لمملكة البحرين الأمن والأمان والاستقرار.
كما أعرب وزير خارجية عُمان، في اتصال مماثل، عن تضامن السلطنة مع البحرين وإدانتها الهجوم الإيراني الذي يقوّض الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً مساندة بلاده للإجراءات التي تتخذها المنامة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
من جهته، عبّر الزياني عن شكره وتقديره لمواقف السعودية وسلطنة عُمان، مؤكداً أنها تعبّر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البحرين بالبلدين الشقيقين.
وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت أمس الأربعاء اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت مناطق متفرقة من البلاد.