باكستان: التحركات الإسرائيلية مصدر رئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط

إسلام أباد-سانا
جددت باكستان، اليوم السبت، التأكيد على أن التحركات الإسرائيلية تعد مصدراً رئيسياً لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتقوض التوجه نحو تحقيق السلام فيها.
ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سجاد حيدر خان، قوله في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن تحركات إسرائيل في المنطقة تُعدّ مصدراً رئيسياً لعدم الاستقرار، واصفاً سياساتها تجاه سوريا ولبنان وفلسطين وإيران بأنها غير مبررة وتوسعية.
ورداً على سؤال حول الجهات التي قد تعرقل عملية السلام بين الولايات المتحدة وإيران، قال: ”إن إسرائيل من بين الدول التي قد تُقوّض تحركاتها السلام الإقليمي”.
التزام باكستاني بحل النزاعات عبر الحوار
وفي السياق، جدد المتحدث الباكستاني التأكيد على التزام بلاده بحل النزاعات الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية، محذراً من أي إجراءات قد تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشار حيدر خان، إلى تنامي الانخراط الدبلوماسي الباكستاني مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ولا سيما في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وتزايد المخاوف بشأن الأمن البحري في مضيق هرمز، مبيناً أن بلاده قدمت كل التسهيلات الممكنة بصفتها وسيطاً نزيهاً وساهمت في جمع واشنطن وطهران على طاولة المفاوضات بعد نحو 47 عاماً من الانقطاع عن التواصل المباشر، والذي تُوّج بتوقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد.
وأضاف: “يجب تحقيق السلام عبر الحوار السياسي والدبلوماسية، لا الحرب”، معرباً عن أمله في أن تُفضي جهود الوساطة الجارية في نهاية المطاف إلى حل سلمي.
ووصف المتحدث الباكستاني التهديدات باستخدام الأسلحة النووية ضد دولة أخرى بأنها “مسألة خطيرة” وشدد على ضرورة أن تسعى جميع الأطراف إلى التفاوض والحوار الدبلوماسي بدلاً من التفكير في اتخاذ “إجراءات متطرفة”.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أكد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي، إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ولبنان، داعياً إلى وقفها فوراً.