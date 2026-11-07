باكستان: التحركات الإسرائيلية مصدر رئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط

إسلام أباد-سانا‏

جددت باكستان، اليوم السبت، التأكيد على أن التحركات الإسرائيلية تعد مصدراً رئيسياً لعدم ‏الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتقوض التوجه نحو تحقيق السلام فيها.‏

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سجاد حيدر خان، قوله في ‏المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن تحركات إسرائيل في المنطقة تُعدّ مصدراً رئيسياً لعدم ‏الاستقرار، واصفاً سياساتها تجاه سوريا ولبنان وفلسطين وإيران بأنها غير مبررة وتوسعية.

ورداً على سؤال حول الجهات التي قد تعرقل عملية السلام بين الولايات المتحدة وإيران، قال: ‌‏”إن إسرائيل من بين الدول التي قد تُقوّض تحركاتها السلام الإقليمي”.‏

التزام باكستاني بحل النزاعات عبر الحوار

وفي السياق، جدد المتحدث الباكستاني التأكيد على التزام بلاده بحل النزاعات الإقليمية عبر ‏الحوار والدبلوماسية، محذراً من أي إجراءات قد تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.‏

وأشار حيدر خان، إلى تنامي الانخراط الدبلوماسي الباكستاني مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ‏ولا سيما في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وتزايد المخاوف ‏بشأن الأمن البحري في مضيق هرمز، مبيناً أن بلاده قدمت كل التسهيلات الممكنة بصفتها ‏وسيطاً نزيهاً وساهمت في جمع واشنطن وطهران على طاولة المفاوضات بعد نحو 47 عاماً من ‏الانقطاع عن التواصل المباشر، والذي تُوّج بتوقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد.‏

وأضاف: “يجب تحقيق السلام عبر الحوار السياسي والدبلوماسية، لا الحرب”، معرباً عن أمله ‏في أن تُفضي جهود الوساطة الجارية في نهاية المطاف إلى حل سلمي.‏

ووصف المتحدث الباكستاني التهديدات باستخدام الأسلحة النووية ضد دولة أخرى بأنها “مسألة ‏خطيرة” وشدد على ضرورة أن تسعى جميع الأطراف إلى التفاوض والحوار الدبلوماسي بدلاً من ‏التفكير في اتخاذ “إجراءات متطرفة”.‏

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أكد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ‏في أيلول الماضي، إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ولبنان، داعياً إلى ‏وقفها فوراً.‏