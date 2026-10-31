بعد أكثر من 30 عاماً.. الأمم المتحدة تنهي مهمة بعثتها السياسية في ‏الصومال

نيروبي-سانا‏

أنهت الأمم المتحدة رسمياً، اليوم السبت، مهام بعثتها السياسية في ‏الصومال، بعد عامين من دعم المرحلة الانتقالية، وأكثر من ‏30 عاماً من ‏الوجود السياسي في البلاد، والجهود الرامية إلى دعم السلام والاستقرار ‏وبناء مؤسسات الدولة.‏

وذكرت وكالة فرانس برس أن القائم بأعمال البعثة ونائب الممثل الخاص ‏للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، رايزدون زينينغا، قال في بيان: ‌‏”لا يشكل اليوم نهاية للشراكة بين الأمم المتحدة والصومال، بل يمثل طيّ ‏صفحة وفتح صفحة جديدة”.‏

وأضاف زينينغا أن انتهاء ولاية البعثة يأتي رغم استمرار تحديات كبيرة، ‏وبعد أن أحرزت الصومال تقدماً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الأولى للجهود ‏الدولية الرامية إلى دعم تعافيها.‏

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وبدأت البعثة عملها تحت مسمى المكتب السياسي للأمم المتحدة في ‏الصومال (‏UNPOS‏) عام 1995، وفي أيار 2024، طلب الرئيس ‏الصومالي حسن شيخ محمود من الأمم المتحدة إنهاء مهمة البعثة قبل ‏انتهاء ولايتها في تشرين الأول من العام نفسه، ثم عدّل طلبه لاحقاً، ‏مقترحاً فترة انتقالية مدتها عامان.‏