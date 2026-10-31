بعد أكثر من 30 عاماً.. الأمم المتحدة تنهي مهمة بعثتها السياسية في ‏الصومال

نيروبي-سانا
أنهت الأمم المتحدة رسمياً، اليوم السبت، مهام بعثتها السياسية في الصومال، بعد عامين من دعم المرحلة الانتقالية، وأكثر من 30 عاماً من الوجود السياسي في البلاد، والجهود الرامية إلى دعم السلام والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.
وذكرت وكالة فرانس برس أن القائم بأعمال البعثة ونائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، رايزدون زينينغا، قال في بيان: ”لا يشكل اليوم نهاية للشراكة بين الأمم المتحدة والصومال، بل يمثل طيّ صفحة وفتح صفحة جديدة”.
وأضاف زينينغا أن انتهاء ولاية البعثة يأتي رغم استمرار تحديات كبيرة، وبعد أن أحرزت الصومال تقدماً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الأولى للجهود الدولية الرامية إلى دعم تعافيها.
وبدأت البعثة عملها تحت مسمى المكتب السياسي للأمم المتحدة في الصومال (UNPOS) عام 1995، وفي أيار 2024، طلب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من الأمم المتحدة إنهاء مهمة البعثة قبل انتهاء ولايتها في تشرين الأول من العام نفسه، ثم عدّل طلبه لاحقاً، مقترحاً فترة انتقالية مدتها عامان.