السبت 31 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: بعد أكثر من 30 عاماً.. الأمم المتحدة تنهي مهمة بعثتها السياسية في ‏الصومال
بحث
بحث
sana-logo-mobile

بعد أكثر من 30 عاماً.. الأمم المتحدة تنهي مهمة بعثتها السياسية في ‏الصومال

5e197cfc 3c38 4021 8d55 5b7ba89d1103 EPA UN Building Geneva 31082026 بعد أكثر من 30 عاماً.. الأمم المتحدة تنهي مهمة بعثتها السياسية في ‏الصومال
مبنى الأمم المتحدة -AFP

نيروبي-سانا‏

أنهت الأمم المتحدة رسمياً، اليوم السبت، مهام بعثتها السياسية في ‏الصومال، بعد عامين من دعم المرحلة الانتقالية، وأكثر من ‏30 عاماً من ‏الوجود السياسي في البلاد، والجهود الرامية إلى دعم السلام والاستقرار ‏وبناء مؤسسات الدولة.‏

وذكرت وكالة فرانس برس أن القائم بأعمال البعثة ونائب الممثل الخاص ‏للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، رايزدون زينينغا، قال في بيان: ‌‏”لا يشكل اليوم نهاية للشراكة بين الأمم المتحدة والصومال، بل يمثل طيّ ‏صفحة وفتح صفحة جديدة”.‏

وأضاف زينينغا أن انتهاء ولاية البعثة يأتي رغم استمرار تحديات كبيرة، ‏وبعد أن أحرزت الصومال تقدماً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الأولى للجهود ‏الدولية الرامية إلى دعم تعافيها.‏
‏ ‏
وبدأت البعثة عملها تحت مسمى المكتب السياسي للأمم المتحدة في ‏الصومال (‏UNPOS‏) عام 1995، وفي أيار 2024، طلب الرئيس ‏الصومالي حسن شيخ محمود من الأمم المتحدة إنهاء مهمة البعثة قبل ‏انتهاء ولايتها في تشرين الأول من العام نفسه، ثم عدّل طلبه لاحقاً، ‏مقترحاً فترة انتقالية مدتها عامان.‏

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب محافظة خوزستان جنوب غرب إيران
الخارجية الفلسطينية: تصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلي استفزاز عنصري
غوتيريش: الأمم المتحدة الساحة الجوهرية لتعزيز السلام والتنمية وحقوق الإنسان
قطر تؤكد أن حرية الملاحة مبدأ راسخ لا يقبل المساومة
الدفاعات الإماراتية تعترض 14 صاروخاً و19 طائرة مسيّرة إيرانية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك