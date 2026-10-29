الرئيسان التركي والأوزبكي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي وقضايا إقليمية ودولية

أنقرة-سانا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف قضايا إقليمية ودولية.

ونقلت وكالة ” الأناضول” عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية قولها في بيان: إن أردوغان أكد خلال لقائه ميرضيائيف في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة “مواصلة تركيا اتخاذ خطوات من شأنها الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، القائمة على مستوى التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، في العديد من المجالات، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار والتعدين والنقل والصناعات الدفاعية”.

وأضاف أردوغان وفق البيان أن “منظمة الدول التركية ستواصل تعزيز مسيرتها بمبادرات تعاون جديدة”، معرباً عن أمله في أن ” تشكل قمة أنقرة المزمعة يوم غد الجمعة محطة مهمة على هذا الطريق”.

وعقب لقاء الرئيس التركي ونظيره الأوزبكي، وقعت تركيا وأوزبكستان 5 اتفاقيات تتعلق بالتجارة والضمان الاجتماعي ودعم قطاع الأعمال.

وتستضيف أنقرة اليوم الخميس وغداً الجمعة القمة الـ 13 لمنظمة الدول التركية وتضم المنظمة كلاً من تركيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان إلى جانب دول بصفة مراقب مثل تركمانستان وهنغاريا وجمهورية شمال قبرص التركية.