بعد عام على هجوم الفاشر.. الأمم المتحدة تدعو للمحاسبة ومنع تكرار الفظائع بالسودان

نيويورك-سانا‏

دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار الفظائع في السودان، وتعزيز ‏المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة، وذلك مع مرور عام على الهجوم الذي شنته “قوات ‏الدعم السريع” على مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، وسط تحذيرات من أن الحصار ‏المفروض على مدن في كردفان والنيل الأزرق قد يمهد لموجة جديدة من العنف.‏

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، عن مسؤولين أمميين ‏وحقوقيين تحذيراتهم من استمرار مخاطر ارتكاب فظائع جماعية بحق المدنيين، مؤكدين ‏ضرورة التحرك الدبلوماسي والإنساني والقضائي لمنع تكرار ما شهدته الفاشر.‏

تحذيرات من تصاعد العنف في كردفان والنيل الأزرق.

وفي السياق، قال المسؤول في مكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة ‏الجماعية، ماريو بييل مارسه، في كلمة له نيابة عن المستشار تشالوكا بياني خلال فعالية ‏أقيمت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك تزامناً مع مرور عام على الهجوم الذي شنته ‌‏”قوات الدعم السريع” على مدينة الفاشر: إن ما حدث في الفاشر قبل عام دفع بالعنف في ‏السودان إلى مستويات جديدة.‏

وأعرب المسؤول الأممي عن القلق من أن يؤدي الحصار المفروض على بعض المدن ‏في منطقتي كردفان والنيل الأزرق إلى موجة جديدة من العنف تضاهي الفظائع التي ‏ارتُكبت سابقاً.‏

ودعا بييل مارسه‏، إلى دعم الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، ‏بهدف منع وقوع مزيد من الجرائم وحماية السكان، مشدداً على ضرورة سحب قوات طرفي ‏النزاع، “قوات الدعم السريع” والقوات المسلحة السودانية، من المدن وتسريحها لمنع تكرار ‏الفظائع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق.‏

ونوه في هذا الإطار، بأهمية التوصل إلى عملية سلام ذات مصداقية وشاملة، محذراً ‏من أن تعدد مسارات ومنصات السلام قد يتيح للأطراف استغلالها لتحقيق مصالحها ‏الخاصة.‏

دعوات إلى آليات للمساءلة وتحقيق العدالة

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة اعتماد نهج يركز على الضحايا لمعالجة دوامة العنف ‏والانتهاكات السابقة والمستمرة، إلى جانب بحث آليات أوسع للمساءلة، تشمل إنشاء ‏محكمة خاصة أو محكمة هجينة أو دوائر قضائية استثنائية، أو تفعيل الولاية القضائية ‏الجنائية للمحكمة الأفريقية للعدل.‏

كما أكد الحاجة إلى تدابير قوية ومستدامة في مجال العدالة الانتقالية، ومبادرات تهدف ‏إلى تحقيق العدالة وجبر الضرر.‏

البعثة الدولية: أنماط تحمل سمات الإبادة الجماعية

من جهته، قال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، محمد شاندي ‏عثمان: إن تحقيقات البعثة كشفت عن أنماط سلوكية تحمل سمات الإبادة الجماعية في ‏مدينة الفاشر ومحيطها، واصفاً ما جرى هناك بأنه من أكبر وأخطر الوقائع التي وثقتها ‏البعثة منذ اندلاع الصراع.‏

وأشار عثمان إلى أن آثار الهجوم لا تزال مستمرة، إذ لا يزال عدد كبير من سكان الفاشر ‏والمناطق المحيطة بها نازحين، فيما تواصل عائلات البحث عن أقارب اختفوا خلال ‏أعمال العنف، وسط استمرار غموض مصير كثيرين منهم.‏

وشدد رئيس البعثة الدولية المستقلة، على أن حماية المدنيين في السودان تتطلب أكثر من توثيق الانتهاكات بعد وقوعها، ‏وتشمل انخراطاً دبلوماسياً مستمراً، وجهوداً للمساءلة، وضمان الوصول الإنساني، واتخاذ ‏تدابير لمعالجة العوامل التي تغذي الصراع وتزيد مخاطر ارتكاب الفظائع.‏

منظمة نساء دارفور: ما حدث في الفاشر كان يمكن منعه

بدورها، قالت رئيسة منظمة نساء دارفور من أجل العمل، نعمات أحمداي، إن نحو 15 ‏ألف شخص قتلوا في الفاشر خلال أقل من شهر، وفق ما أوردته في كلمتها، مشيرة إلى ‏إخلاء مخيمات للنازحين داخلياً، بينها مخيم زمزم، وتدميره، وكان يضم، نحو 800 ألف ‏نازح، معظمهم من الناجين من الإبادة الجماعية السابقة في دارفور.‏

وأضافت أحمداي: أنها فقدت كثيراً من المقربين إليها، وأن عائلات لم تتمكن حتى من ‏العثور على جثامين أحبائها، معربة عن اعتقادها أن المجتمع الدولي خذل الشعب ‏السوداني، ولا سيما سكان دارفور.‏

وأكدت أن ما حدث في الفاشر كان يمكن منعه، مشيرة إلى دور أطراف خارجية قالت: إنها ‏تقدم دعماً للأطراف المسلحة المتصارعة، ومتسائلة عن المدة التي سيستغرقها المجتمع ‏الدولي للتحرك لوقف معاناة السودانيين.‏

وشهدت مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، مواجهات بين الجيش السوداني ‏و”قوات الدعم السريع” وحصاراً طويلاً قبل الهجوم الذي شنته الأخيرة عليها في تشرين ‏الأول 2025، حيث وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 6 آلاف ‏شخص خلال الأيام الثلاثة الأولى من الهجوم، فيما نزح عشرات الآلاف، وسط دعوات ‏دولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.‏