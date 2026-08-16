أكثر من ثلاثة آلاف هجوم.. تصاعد أعمال العنف بحق الفلسطينيين في الضفة

القدس المحتلة-سانا

تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية، مع ارتفاع أعداد الفلسطينيين الذين يقتلون أو يصابون أو يهجرون جراء اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، بحماية من قوات الاحتلال.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في منشور عبر منصة “إكس”، اليوم الأحد: إنه “بحلول نهاية حزيران الماضي، تجاوز عدد هجمات المستوطنين التي أسفرت عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق أضرار بالممتلكات، منذ عام 2025، حاجز 3 آلاف هجوم”.

وتظهر أحدث الخرائط والرسوم البيانية التي نشرها المكتب، اتساع نطاق هذه الاعتداءات وتزايد تداعياتها على الفلسطينيين، ولا سيما في المناطق الريفية وتلك الواقعة قرب المستوطنات الإسرائيلية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، بالتزامن مع استمرار التوسع الاستيطاني وعمليات هدم المنازل والتهجير القسري.

وتوثق الأمم المتحدة بصورة متكررة وقوع قتلى وجرحى وأضرار واسعة بالممتلكات الفلسطينية نتيجة هذه الاعتداءات، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني والأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.