الأمم المتحدة وفرنسا تدينان دعوات بن غفير لقتل فلسطينيين في غزة

جنيف-سانا
أدانت الأمم المتحدة وفرنسا، اليوم الأربعاء، تصريحات الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي دعا فيها إلى قتل عشرات الفلسطينيين يومياً في قطاع غزة.
ووفق وكالة فرانس برس، وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تصريحات بن غفير بأنها “مروعة وفاضحة وخطيرة وتجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم”، مؤكداً إدانة الأمم المتحدة لها بشكل قاطع.
بدوره، أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة، أن تصريحات بن غفير ترقى إلى مستوى التحريض على ارتكاب جرائم فظيعة، وتشكل مثالاً جديداً على ازدراء القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للإنسانية، ولا سيما أنها تأتي في أعقاب الخسائر البشرية الكبيرة بين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشار المكتب إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت في كانون الثاني 2024 تدابير مؤقتة ملزمة، تضمنت مطالبة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن هذه التصريحات تتجاوز حدود الإنسانية، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة التحريض على العنف بصورة عاجلة وواضحة.
وفي باريس، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع صحيفة “لا مونتاني” الفرنسية، تصريحات بن غفير بأنها “غير مقبولة ولا إنسانية”.
وأشار بارو إلى احتمال فرض مزيد من العقوبات على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة، مؤكداً أن جميع الخيارات مطروحة في هذا الصدد.
وكان الوزير في حكومة الاحتلال بن غفير دعا، خلال مقابلة صحفية، إلى تنفيذ عمليات قتل متعمدة في قطاع غزة تستهدف ما بين 30 و40 شخصاً كل ليلة.