الأمم المتحدة وفرنسا تدينان دعوات بن غفير لقتل فلسطينيين في غزة

جنيف-سانا‏

أدانت الأمم المتحدة وفرنسا، اليوم الأربعاء، تصريحات الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي دعا فيها ‏إلى قتل عشرات الفلسطينيين يومياً في قطاع غزة.‏

ووفق وكالة فرانس برس، وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تصريحات بن ‏غفير بأنها “مروعة وفاضحة وخطيرة وتجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم”، مؤكداً إدانة الأمم المتحدة لها بشكل قاطع.‏

بدوره، أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة، أن ‏تصريحات بن غفير ترقى إلى مستوى التحريض على ارتكاب جرائم فظيعة، وتشكل مثالاً جديداً على ازدراء القانون الدولي ‏الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للإنسانية، ولا سيما أنها تأتي في أعقاب الخسائر البشرية الكبيرة بين ‏الفلسطينيين في قطاع غزة.‏

وأشار المكتب إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت في كانون الثاني 2024 تدابير مؤقتة ملزمة، تضمنت مطالبة إسرائيل باتخاذ ‏جميع التدابير التي في وسعها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في ‏قطاع غزة.‏

وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن هذه التصريحات تتجاوز حدود الإنسانية، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة ‏التحريض على العنف بصورة عاجلة وواضحة.‏

وفي باريس، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع صحيفة “لا مونتاني” الفرنسية، تصريحات بن غفير ‏بأنها “غير مقبولة ولا إنسانية”.‏

وأشار بارو إلى احتمال فرض مزيد من العقوبات على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة ‏الغربية خلال الأشهر الأخيرة، مؤكداً أن جميع الخيارات مطروحة في هذا الصدد.‏

وكان الوزير في حكومة الاحتلال بن غفير دعا، خلال مقابلة صحفية، إلى تنفيذ عمليات قتل متعمدة في قطاع غزة تستهدف ما ‏بين 30 و40 شخصاً كل ليلة.‏