الإثنين 26 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: الأجهزة الأمنية اليمنية تضبط خلية حوثية وكمية من الأسلحة والذخائر في شبوة
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الأجهزة الأمنية اليمنية تضبط خلية حوثية وكمية من الأسلحة والذخائر في شبوة

30dfc4b9 2500 49fa af4e الأجهزة الأمنية اليمنية تضبط خلية حوثية وكمية من الأسلحة والذخائر في شبوة
عناصر من ألوية العمالقة في شبوة-أرشيفية- فرانس برس

عدن-سانا
 
ضبطت الأجهزة الأمنية اليمنية في محافظة شبوة خلية إرهابية تابعة لميليشيا الحوثي، تضم 13 عنصراً، إضافة إلى شاحنة محمّلة بكميات من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة شديدة الانفجار والقذائف المتنوعة، جرى تهريبها بحراً إلى ساحل مديرية رضوم.
 
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن محافظ شبوة عوض ابن الوزير أشاد، خلال لقائه قائد قوات التدخل السريع العقيد خميس المرزقي، بهذا الإنجاز الأمني، وبالجهود المبذولة لكشف الخلية، وضبط شبكة التهريب المتورطة فيها، موجهاً بسرعة استكمال التحقيقات مع الموقوفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
 
وشدد ابن الوزير على ضرورة تعزيز يقظة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة، والعمل على قطع خطوط التهريب التابعة لميليشيا الحوثي، مذكّراً بالهجمات التي استهدفت أبناء شبوة الأسبوع الماضي.
 
من جهته، استعرض المرزقي تفاصيل العملية الأمنية، مشيراً إلى أن المضبوطات شملت أسلحة قنص وذخائر وكميات من العبوات الناسفة شديدة التدمير والقذائف المتنوعة.
 
وكان محافظ شبوة أعلن في الـ20 من تشرين الأول الجاري ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الصاروخي الذي شنته ميليشيا الحوثي على مركز أمني في المحافظة إلى 73 قتيلاً.

الإمارات تؤكد نهجها الثابت في حماية سيادتها ودعم استقرار المنطقة
المفوضية الأوروبية تدعو لخفض مستويات تخزين الغاز
هيئة البحرية البريطانية: حريق على متن ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
عون وسلام يبحثان التحضيرات لجولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
مصرع 9 عمال إثر انهيار كومة نفايات غرب الهند
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك