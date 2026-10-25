الأجهزة الأمنية اليمنية تضبط خلية حوثية وكمية من الأسلحة والذخائر في شبوة

عدن-سانا



ضبطت الأجهزة الأمنية اليمنية في محافظة شبوة خلية إرهابية تابعة لميليشيا الحوثي، تضم 13 عنصراً، إضافة إلى شاحنة محمّلة بكميات من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة شديدة الانفجار والقذائف المتنوعة، جرى تهريبها بحراً إلى ساحل مديرية رضوم.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن محافظ شبوة عوض ابن الوزير أشاد، خلال لقائه قائد قوات التدخل السريع العقيد خميس المرزقي، بهذا الإنجاز الأمني، وبالجهود المبذولة لكشف الخلية، وضبط شبكة التهريب المتورطة فيها، موجهاً بسرعة استكمال التحقيقات مع الموقوفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.



وشدد ابن الوزير على ضرورة تعزيز يقظة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة، والعمل على قطع خطوط التهريب التابعة لميليشيا الحوثي، مذكّراً بالهجمات التي استهدفت أبناء شبوة الأسبوع الماضي.



من جهته، استعرض المرزقي تفاصيل العملية الأمنية، مشيراً إلى أن المضبوطات شملت أسلحة قنص وذخائر وكميات من العبوات الناسفة شديدة التدمير والقذائف المتنوعة.



وكان محافظ شبوة أعلن في الـ20 من تشرين الأول الجاري ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الصاروخي الذي شنته ميليشيا الحوثي على مركز أمني في المحافظة إلى 73 قتيلاً.