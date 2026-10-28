من بوابة فينيزيا.. إنترميلان يسعى لاستعادة صدارة الدوري الإيطالي

روما-سانا

يواجه إنترميلان اليوم الأربعاء، فريق فينيزيا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري ‏الإيطالي لكرة القدم عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت دمشق على ملعب بيير ‏لوجي بينزو.‏

ويسعى إنترميلان إلى الفوز بالمباراة، واستعادة صدارة الترتيب من فريق لاتسيو الذي ‏يتقدم عليه بثلاث نقاط من 8 انتصارات وتعادل.‏

ويدخل فينيزيا المباراة بحثاً عن نتيجة إيجابية تساعده على تصحيح مساره، بعدما عانى ‏من بداية متعثرة عقب صعوده إلى دوري الدرجة الأولى، حيث يتذيل فينيزيا الترتيب ‏برصيد 3 نقاط فقط.‏

وفي باقي مباريات اليوم، يواجه ميلان نادي بولونيا، كما يلتقي بارما فريق أودينيزي عند ‏الساعة الثامنة والنصف، في حين يواجه نابولي نادي مونزا ويلتقي يوفنتس فريق جنوى ‏عند الساعة العاشرة و45 دقيقة.‏