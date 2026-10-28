من بوابة فينيزيا.. إنترميلان يسعى لاستعادة صدارة الدوري الإيطالي

روما-سانا
يواجه إنترميلان اليوم الأربعاء، فريق فينيزيا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت دمشق على ملعب بيير لوجي بينزو.
ويسعى إنترميلان إلى الفوز بالمباراة، واستعادة صدارة الترتيب من فريق لاتسيو الذي يتقدم عليه بثلاث نقاط من 8 انتصارات وتعادل.
ويدخل فينيزيا المباراة بحثاً عن نتيجة إيجابية تساعده على تصحيح مساره، بعدما عانى من بداية متعثرة عقب صعوده إلى دوري الدرجة الأولى، حيث يتذيل فينيزيا الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.
وفي باقي مباريات اليوم، يواجه ميلان نادي بولونيا، كما يلتقي بارما فريق أودينيزي عند الساعة الثامنة والنصف، في حين يواجه نابولي نادي مونزا ويلتقي يوفنتس فريق جنوى عند الساعة العاشرة و45 دقيقة.