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ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 74,544ألف قتيل

photo 2026 10 25 13 17 47 ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 74,544ألف قتيل
حرب الإبادة على قطاع غزة-أرشيف-الأناضول

‏القدس المحتلة-سانا

‏ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ‏السابع من تشرين الأول 2023 إلى، 74,544 قتيلاً، و175,692جريحاً.‏

‏ ونقلت وزارة الصحة الفلسطينية عبر قناتها على “تلغرام” اليوم الأحد ‏عن مصادر طبية قولها: إنّ “‏مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4 قتلى و14 ‏جريحاً، ليرتفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي ‏إلى 1,551والجرحى إلى 5,573.

وأضافت المصادر، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل ‏عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.‏

وقُتل فلسطينيان، أحدهما فتاة، وأصيب ثلاثة آخرون، بينهم إصابة خطيرة، أمس السبت، جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة وبيت لاهيا شمال القطاع.

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