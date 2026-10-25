ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 74,544ألف قتيل

‏القدس المحتلة-سانا

‏ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ‏السابع من تشرين الأول 2023 إلى، 74,544 قتيلاً، و175,692جريحاً.‏

‏ ونقلت وزارة الصحة الفلسطينية عبر قناتها على “تلغرام” اليوم الأحد ‏عن مصادر طبية قولها: إنّ “‏مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4 قتلى و14 ‏جريحاً، ليرتفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي ‏إلى 1,551والجرحى إلى 5,573.

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وأضافت المصادر، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل ‏عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.‏

وقُتل فلسطينيان، أحدهما فتاة، وأصيب ثلاثة آخرون، بينهم إصابة خطيرة، أمس السبت، جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة وبيت لاهيا شمال القطاع.