الأمم المتحدة تحذر من مواصلة إسرائيل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة

نيويورك-سانا

جددت الأمم المتحدة تحذيرها من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تقييد ومنع دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك يعيق عمليات إنقاذ الأرواح ويعمق الكارثة الإنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قوله خلال مؤتمر صحفي في نيويورك: “إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أفاد بمواصلة إسرائيل منع وصول المساعدات الإنسانية، حيث رفضت يوم الأحد الماضي 8 بعثات من أصل 15 بعثة مساعدات تتطلب التنسيق، ومنعت تنفيذ البعثات السبع الأخرى”.

وأشار دوجاريك إلى أن الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة، بما في ذلك استهداف المرافق الصحية، تسبب بوقوع المزيد من الضحايا، وألحق أضراراً بالغة بالبنية التحتية الأساسية، أو أدى إلى تدميرها بالكامل.

ولفت دوجاريك إلى أن عدد النازحين قسراً في غزة جراء القصف الإسرائيلي تجاوز 800 ألف شخص منذ انهيار وقف إطلاق النار في منتصف آذار الماضي.

وكانت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة دانييلا غروس أوضحت أن ما يقرب من 17 ألف حالة نزوح جديدة تم تسجيلها في أنحاء غزة بين ال 12 و ال 20 من آب الجاري، مشيرة إلى أن أهالي القطاع يفرون من شرق المدينة إلى جنوبها وغربها هرباً من الهجمات الإسرائيلية.

ومنذ ال 11 من آب الجاري صعد الاحتلال الإسرائيلي قصف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وذلك في إطار خطته لإعادة احتلال القطاع بالكامل تدريجياً بدءاً من مدينة غزة، والتي أعلن عنها في الثامن من الشهر نفسه.

وتشن إسرائيل منذ ال 7 من تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية بوقفها وجميع القرارات الأممية والمناشدات الدولية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

وارتقى منذ بدء حرب الإبادة 62744 فلسطينياً وأصيب 158259.