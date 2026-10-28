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مهرجان الشعر الشعبي في الرقة يواصل فعالياته بأمسية شعرية وندوة عن القصيدة الفراتية

IMG 6816 مهرجان الشعر الشعبي في الرقة يواصل فعالياته بأمسية شعرية وندوة عن القصيدة الفراتية
المركز الثقافي العربي بمدينة الطبقة-الرقة-سانا

الرقة-سانا

واصل مهرجان الشعر الشعبي الأول في الرقة فعالياته اليوم الثلاثاء، من خلال أمسية شعرية وندوة تفاعلية تناولت أنماط الشعر الشعبي الفراتي، استضافها المركز الثقافي العربي بمدينة الطبقة في ريف الرقة.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني عرض فيلم وثائقي تناول سيرة الشاعر الراحل محمود الذخيرة، حيث تضمن محطات من حياته ومسيرته الأدبية.

IMG 6863 مهرجان الشعر الشعبي في الرقة يواصل فعالياته بأمسية شعرية وندوة عن القصيدة الفراتية

تلا الفيلم إلقاء قصائد شعرية ضمن الأمسية الثانية للمهرجان، بمشاركة عدد من الشعراء، ثم ندوة تفاعلية بعنوان “أنماط الشعر الشعبي الفراتي”، بمشاركة نخبة من الشعراء والباحثين.

وأكد مدير المركز الثقافي العربي في الطبقة عبد الحنان المحمد، في تصريح لـ سانا، أهمية المهرجان في إحياء التراث الشعبي ونقله إلى الأجيال المقبلة، وتعريف المجتمع برموزه الشعرية المحلية.

وأشار الشاعر أحمد الموح، إلى أن الشعر الشعبي يتيح التعبير عن مشاعر الناس وقضاياهم، لافتاً إلى أهمية تكريم الشعراء الراحلين واستذكار تجاربهم الأدبية وحفظ نتاجهم في الذاكرة الثقافية.

IMG 68771 مهرجان الشعر الشعبي في الرقة يواصل فعالياته بأمسية شعرية وندوة عن القصيدة الفراتية

وبيّن الشاعر عبد الرحمن المبروك أن المهرجان يسلط الضوء على التراث الفراتي والموروث الشعبي اللامادي، موضحاً أن القصيدة الشعبية توثق جوانب من حياة المجتمع وتاريخه وأفراحه وأتراحه.

من جهته، أشار عضو اتحاد الصحفيين السوريين محمد الأصيل، إلى أهمية إقامة فعاليات ثقافية تحتفي بتراث أبناء الرقة، لافتاً إلى أن تكريم الشاعر محمود الذخيرة يأتي تقديراً لإسهاماته في الشعر الشعبي وحفاظاً على إرثه للأجيال المقبلة.

وكان المهرجان انطلق مساء أمس الإثنين، ويستمر ثلاثة أيام بتنظيم من مديرية الثقافة في الرقة، احتفاءً بالتراث الشعري الفراتي، وتكريماً للشاعر الراحل محمود الذخيرة.

IMG 6894 scaled مهرجان الشعر الشعبي في الرقة يواصل فعالياته بأمسية شعرية وندوة عن القصيدة الفراتية
IMG 6960 scaled مهرجان الشعر الشعبي في الرقة يواصل فعالياته بأمسية شعرية وندوة عن القصيدة الفراتية
IMG 6955 scaled مهرجان الشعر الشعبي في الرقة يواصل فعالياته بأمسية شعرية وندوة عن القصيدة الفراتية
IMG 6934 scaled مهرجان الشعر الشعبي في الرقة يواصل فعالياته بأمسية شعرية وندوة عن القصيدة الفراتية
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