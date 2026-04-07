التعاون الإسلامي تدين اقتحام “بن غفير” المسجد الأقصى

جدة-سانا

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، اقتحام الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي “ايتمار بن غفير” باحات المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمته بحماية قوات الاحتلال.

واعتبرت الأمانة العامة، في بيان أوردته وكالة “وفا” الفلسطينية، أن استمرار إغلاق المسجد امتداداً لانتهاكات إسرائيل المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرق صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

وحمّلت المنظمة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات اليومية على مدينة القدس المحتلة وأهلها ومقدساتها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية، التي من شأنها أن تغذي “الصراع الديني” وعدم الاستقرار في المنطقة.

وكان “بن غفير” اقتحم، مساء أمس الإثنين، المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، وذلك بالتزامن مع مواصلة السلطات الإسرائيلية إغلاق المسجد لليوم الـ 39 على التوالي، ومنع المصلين من الوصول إليه.