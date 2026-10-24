تركيا تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الأردن

أنقرة-سانا

أدانت تركيا بشدة، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك جنوب الأردن، معربةً عن وقوفها إلى جانب المملكة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: “ندين بشدة الهجوم المسلح على كنيسة في الكرك الأردنية”، معربةً عن تعازيها لذوي الضحايا وللشعب الأردني، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الخارجية تضامن تركيا مع الأردن في مواجهة الهجوم، مشددةً على وقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة “الهجوم الذي يستهدف وحدة البلاد وأمنها”.

وكانت أحدث حصيلة أعلنتها مصادر أردنية أشارت إلى مقتل 8 أشخاص، وإصابة العشرات في الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة ‏مارجاورجيوس بمحافظة الكرك.