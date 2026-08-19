السعودية وقطر تؤكدان تنسيق الجهود لخفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية في المنطقة

الرياض-سانا‏

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، في الرياض اليوم الأربعاء مع رئيس ‏مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مستجدات ‏الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد فيها.‏

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الجانبين أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتوحيد المواقف ‏حيال التطورات الراهنة، بما يعزز فاعلية الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، ‏واحتواء التوترات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.‏

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كما أكدا دعمهما جهود الوساطة القطرية والباكستانية ودورهما في الدفع نحو تسوية الخلافات ‏الأمريكية الإيرانية بالوسائل الدبلوماسية، مشددين على ضرورة مواصلة العمل المشترك لضمان ‏أمن وسلامة وحرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.‏

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وكان الوزيران بحثا في 16 من الشهر الجاري هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين، وآخر ‏المستجدات الإقليمية، ولا سيما التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في ‏المنطقة.‏