السعودية وقطر تؤكدان تنسيق الجهود لخفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية في المنطقة

الرياض-سانا
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، في الرياض اليوم الأربعاء مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد فيها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الجانبين أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتوحيد المواقف حيال التطورات الراهنة، بما يعزز فاعلية الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، واحتواء التوترات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما أكدا دعمهما جهود الوساطة القطرية والباكستانية ودورهما في الدفع نحو تسوية الخلافات الأمريكية الإيرانية بالوسائل الدبلوماسية، مشددين على ضرورة مواصلة العمل المشترك لضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.
وكان الوزيران بحثا في 16 من الشهر الجاري هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.