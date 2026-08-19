اليابان تؤكد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية

طوكيو-سانا ‏

أكدت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الأربعاء دعم بلادها المحكمة الجنائية الدولية، ‏وذلك عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة ورئيستها القاضية ‏توموكو أكاني، مشيرة إلى أن العقوبات مؤسفة للغاية. ‏

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: إن “اليابان تدعم المحكمة الجنائية ‏الدولية باستمرار، في جهودها الرامية إلى مقاضاة ومعاقبة أخطر الجرائم التي ‏تهم المجتمع الدولي، لصون سيادة القانون”. ‏

وأضافت أن اليابان ستظل ملتزمة بتعزيز سيادة القانون في المجتمع الدولي مع ‏الحفاظ على التواصل مع الدول المعنية.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية ‏الدولية، اليابانية ‏توموكو أكاني، ونائب المدعي العام للمحكمة، السنغالي عبد الله ‏سي لمشاركتهما في محاكمة مسؤولين ‏لم تقبل حكوماتهم ولاية المحكمة.‏