اليابان تؤكد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية

طوكيو-سانا
أكدت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الأربعاء دعم بلادها المحكمة الجنائية الدولية، وذلك عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة ورئيستها القاضية توموكو أكاني، مشيرة إلى أن العقوبات مؤسفة للغاية.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: إن “اليابان تدعم المحكمة الجنائية الدولية باستمرار، في جهودها الرامية إلى مقاضاة ومعاقبة أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي، لصون سيادة القانون”.
وأضافت أن اليابان ستظل ملتزمة بتعزيز سيادة القانون في المجتمع الدولي مع الحفاظ على التواصل مع الدول المعنية.
وفرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية توموكو أكاني، ونائب المدعي العام للمحكمة، السنغالي عبد الله سي لمشاركتهما في محاكمة مسؤولين لم تقبل حكوماتهم ولاية المحكمة.