مقتل 10 فلسطينيين بغارات للاحتلال على غزة.. واعتقالات في الضفة



القدس المحتلة-سانا



قتل 10 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون اليوم الأربعاء بغارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في وقت اعتقلت فيه قواته 5 فلسطينيين في الضفة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن 9 فلسطينيين على الأقل قتلوا، وأصيب 15 آخرون، جراء قصف شنه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، بينما قتل فلسطيني باستهداف دراجته النارية في مخيم النصيرات وسط القطاع.



وفي شمال غرب رام الله بالضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين من بلدة بيت ريما، على حاجز نصبته عند مدخل بلدة عابود.



كما يواصل مستوطنون إسرائيليون منذ صباح اليوم تنفيذ أعمال تجريف وتوسعة في البؤرة الاستيطانية في قرية أم صفا شمال رام الله.



وكان 4 فلسطينيين أصيبوا أمس باعتداءات وإطلاق نار نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما اعتقلت 6 فلسطينيين بالضفة الغربية.



وتشهد الضفة الغربية تصعيداً متواصلاً وواسعاً في اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023، بالتزامن مع توسع إقامة البؤر الاستعمارية وشق الطرق الاستيطانية وفرض مزيد من القيود والإغلاقات والحصار.