سوريا والسعودية تبحثان توسيع التعاون الزراعي وتعزيز فرص الاستثمار

دمشق-سانا‏

استعرض وزير الزراعة السوري باسل السويدان، مع القائم بأعمال السفارة السعودية في سوريا ‏عبد الله الحريص، مراحل المشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في ‏سوريا، إلى جانب اللقاءات السابقة بين الجانبين.‏

وذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الوزير السويدان بحث في لقاء ‏مشترك مع الحريص بدمشق، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الزراعي، ‏وتطوير التعاون الثنائي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.‏

الحريص: توسيع الاستثمارات السعودية في سوريا

من جهته، أكد الحريص دعم بلاده لفرص الاستثمار السعودي في سوريا، وخاصة في القطاع ‏الزراعي، مشيراً إلى رغبة رجال الأعمال السعوديين في توسيع استثماراتهم وزيادة فرص التعاون ‏في هذا المجال.‏

ولفت القائم بالأعمال السعودي، إلى عمق الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين السوري ‏والسعودي، وأهمية تعزيز العلاقات والتعاون المشترك، بما يخدم مصالح البلدين.‏

وكان وزير الزراعة السوري بحث في شهر حزيران الماضي، مع وزير البيئة والمياه ‏والزراعة ‏السعودي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، سبل ‏تعزيز التعاون الزراعي والمائي ‏بين البلدين، وذلك على هامش ‏أعمال مؤتمر “أسبوع المياه السعودي” الذي عقد في مدينة جدة ‌‏السعودية‎.‎