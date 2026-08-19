سوريا والسعودية تبحثان توسيع التعاون الزراعي وتعزيز فرص الاستثمار

دمشق-سانا
استعرض وزير الزراعة السوري باسل السويدان، مع القائم بأعمال السفارة السعودية في سوريا عبد الله الحريص، مراحل المشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في سوريا، إلى جانب اللقاءات السابقة بين الجانبين.
وذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الوزير السويدان بحث في لقاء مشترك مع الحريص بدمشق، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الزراعي، وتطوير التعاون الثنائي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.
الحريص: توسيع الاستثمارات السعودية في سوريا
من جهته، أكد الحريص دعم بلاده لفرص الاستثمار السعودي في سوريا، وخاصة في القطاع الزراعي، مشيراً إلى رغبة رجال الأعمال السعوديين في توسيع استثماراتهم وزيادة فرص التعاون في هذا المجال.
ولفت القائم بالأعمال السعودي، إلى عمق الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين السوري والسعودي، وأهمية تعزيز العلاقات والتعاون المشترك، بما يخدم مصالح البلدين.
وكان وزير الزراعة السوري بحث في شهر حزيران الماضي، مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، سبل تعزيز التعاون الزراعي والمائي بين البلدين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر “أسبوع المياه السعودي” الذي عقد في مدينة جدة السعودية.