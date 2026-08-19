وزير الزراعة السوري يبحث مع شركة “رينبو أغرو” تعزيز التعاون في مجال المبيدات الزراعية

IMG 20260819 212443 361 وزير الزراعة السوري يبحث مع شركة "رينبو أغرو" تعزيز التعاون في مجال المبيدات الزراعية

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان اليوم الأربعاء، مع وفد من شركة “رينبو أغرو” الصينية المختصة بإنتاج المبيدات الزراعية، مجالات التعاون وسبل تطويراستخدام المبيدات، بما ينسجم مع متطلبات حماية المحاصيل وسلامة الإنتاج الزراعي.

IMG 20260819 212443 759 وزير الزراعة السوري يبحث مع شركة "رينبو أغرو" تعزيز التعاون في مجال المبيدات الزراعية

وأشار الوزير السويدان خلال اجتماع مشترك مع الوفد عقد في دمشق، إلى سعي الوزارة لتخفيف الأعباء المادية عن المزارعين، من خلال توجيه الشركات إلى إمكانية تقديم المبيدات ضمن القرض الحسن للمحاصيل الاستراتيجية، وأوصى بضرورة وضع برامج إرشادية لاستخدام المبيدات الزراعية.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة التزام الشركات عند إدخال المبيدات، بإجراءات السلامة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية.

رينبو أغرو : تقنيات متقدمة لتطوير المبيدات الزراعية

IMG 20260819 212442 893 وزير الزراعة السوري يبحث مع شركة "رينبو أغرو" تعزيز التعاون في مجال المبيدات الزراعية

من جهته، استعرض الوفد أعمال الشركة، مؤكداً التزامها بمعايير البحث والتطوير، بما يحافظ على القيمة المضافة لمنتجاتها.

وأشار الوفد إلى أن الشركة تواكب تطور الأسواق العالمية، وتستخدم تقنيات متقدمة في تطوير صناعة المبيدات الزراعية، مؤكداً أن الشركة ستعمل على تلبية الاحتياجات وفق المعايير والمواصفات التي وضعتها الوزارة، بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات السورية، وخلوها من المتبقيات الضارة للمبيدات.

IMG 20260819 212442 892 وزير الزراعة السوري يبحث مع شركة "رينبو أغرو" تعزيز التعاون في مجال المبيدات الزراعية

وتعد شركة رينبو آغرو من أكبر 10 شركات عالمياً في مجال حماية المحاصيل بالكيماويات الزراعية، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة، وتصدرت قائمة أكبر مصدري المبيدات والكيماويات الزراعية في الصين لعدة سنوات.

وكان وزير الزراعة السوري بحث في شهر آب الحالي، مع الشركة السورية المختصة بالهندسة الإدارية والجودة EMBS، آليات التعاون في مجال تعزيز سلامة الغذاء وتطوير سلاسل التوريد الغذائي.

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