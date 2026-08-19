سوريا والآلية الدولية تعززان التعاون في توثيق الأدلة ودعم مسار العدالة الانتقالية

دمشق -سانا‏

بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، مع وفد الآلية الدولية ‏المحايدة والمستقلة بشأن سوريا برئاسة روبيرت بيتيت، آفاق التعاون، ودعم مسار العدالة الانتقالية ‏في سوريا.‏

وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء الذي جرى في مبنى الهيئة بدمشق، ‏تناول سبل التعاون في بناء القدرات الوطنية لجمع الأدلة وحفظها ومعالجتها، وتطوير أدوات ‏وتقنيات تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بإدارة الأدلة والبيانات.‏

وأضافت أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في التعامل مع الأدلة والملفات، بما ‏يدعم جهود كشف الحقيقة والمساءلة وحفظ حقوق الضحايا، وفق المعايير القانونية والمهنية ‏المعتمدة.‏

وكثفت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، منذ تشكيلها بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) ‏لعام 2025، جهودها على المستويات الحكومية والمجتمعية والدولية، ضمن مسار يهدف إلى ‏ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر، ومنع تكرار الانتهاكات.‏

وتأسست الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ‏كانون الأول عام 2016 بهدف المساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمتورطين في جرائم ‏الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة منذ شهر آذار عام 2011 من خلال جمع ‏الأدلة والمعلومات وحفظها وتحليلها وإعداد ملفات قانونية يمكن استخدامها أمام المحاكم الوطنية أو ‏الإقليمية أو الدولية المختصة. ‏