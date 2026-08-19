سوريا والآلية الدولية تعززان التعاون في توثيق الأدلة ودعم مسار العدالة الانتقالية

IMG 20260819 205649 333 سوريا والآلية الدولية تعززان التعاون في توثيق الأدلة ودعم مسار العدالة الانتقالية

دمشق -سانا‏

بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، مع وفد الآلية الدولية ‏المحايدة والمستقلة بشأن سوريا برئاسة روبيرت بيتيت، آفاق التعاون، ودعم مسار العدالة الانتقالية ‏في سوريا.‏

IMG 20260819 205649 976 سوريا والآلية الدولية تعززان التعاون في توثيق الأدلة ودعم مسار العدالة الانتقالية

وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء الذي جرى في مبنى الهيئة بدمشق، ‏تناول سبل التعاون في بناء القدرات الوطنية لجمع الأدلة وحفظها ومعالجتها، وتطوير أدوات ‏وتقنيات تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بإدارة الأدلة والبيانات.‏

وأضافت أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في التعامل مع الأدلة والملفات، بما ‏يدعم جهود كشف الحقيقة والمساءلة وحفظ حقوق الضحايا، وفق المعايير القانونية والمهنية ‏المعتمدة.‏

IMG 20260819 205649 884 سوريا والآلية الدولية تعززان التعاون في توثيق الأدلة ودعم مسار العدالة الانتقالية

وكثفت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، منذ تشكيلها بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) ‏لعام 2025، جهودها على المستويات الحكومية والمجتمعية والدولية، ضمن مسار يهدف إلى ‏ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر، ومنع تكرار الانتهاكات.‏

وتأسست الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ‏كانون الأول عام 2016 بهدف المساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمتورطين في جرائم ‏الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة منذ شهر آذار عام 2011 من خلال جمع ‏الأدلة والمعلومات وحفظها وتحليلها وإعداد ملفات قانونية يمكن استخدامها أمام المحاكم الوطنية أو ‏الإقليمية أو الدولية المختصة. ‏

IMG 20260819 205649 704 1 سوريا والآلية الدولية تعززان التعاون في توثيق الأدلة ودعم مسار العدالة الانتقالية
IMG 20260819 205650 077 سوريا والآلية الدولية تعززان التعاون في توثيق الأدلة ودعم مسار العدالة الانتقالية
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