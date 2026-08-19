تقرير أممي يكشف تضرر 97% من أراضي غزة الزراعية

نيويورك-سانا



أظهر تقييم جغرافي جديد أجرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية أن ‏97 بالمئة من الأراضي الزراعية في غزة تضررت جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بينما بقي 3 بالمئة فقط من الأراضي ويمكن الوصول إليها، مسجلاً تراجعاً بأكثر من الربع مقارنة بالتقييم الذي أجري في تشرين الأول 2025.



وذكرت “الفاو” في بيان حول التقرير نشره موقع أخبار الأمم المتحدة أمس الثلاثاء أن هذا التراجع يعكس انخفاض قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم، ولا سيما مع توسع ما يسمى بـ”الخط الأصفر”، الذي يعزل نحو 55 بالمئة من مساحة قطاع غزة ويضعها تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة.



كما أشار التقييم إلى تراجع مساحة البيوت المحمية المتاحة للزراعة مقارنة بالتقييم السابق، وكانت منطقة دير البلح الأكثر تأثراً بهذا الانخفاض.





وقال مدير مكتب الطوارئ في “الفاو” رين بولسن: “إن نتائج التقييم ترسم صورة قاتمة للتدهور المستمر الذي يشهده القطاع الزراعي في غزة”، موضحاً أن فقدان إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية يقلص المساحة المتاحة للمزارعين لإنتاج الغذاء، حتى في المناطق التي لا تزال فيها الأصول الزراعية سليمة.



وأفادت المنظمة بأن القيود المفروضة على استيراد وتوزيع المدخلات الزراعية الأساسية تعرقل تعافي القطاع، في ظل نقص حاد في البذور والأسمدة ومعدات الري والوقود وغيرها من مستلزمات الإنتاج.



كما يواجه مربو الماشية صعوبات في الحصول على الأعلاف والمستلزمات البيطرية وخدمات صحة الحيوان، فيما لا تزال قدرة المنظمة على إدخال المواد اللازمة لحماية القطعان وإعادة تأهيلها غير منتظمة.



ولفتت “الفاو” إلى أن المدخلات الزراعية المحدودة المتوافرة في القطاع غالباً ما تكون منخفضة الجودة ومرتفعة الأسعار بالنسبة للأسر الزراعية.

مطالبة بإجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع

ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة لاستعادة الإنتاج الزراعي في قطاع غزة، من خلال ضمان وصول المزارعين إلى أراضيهم بأمان، وتسهيل دخول المدخلات الزراعية الأساسية، ودعم إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة.



ويعاني القطاع الزراعي في غزة من أضرار واسعة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، شملت تجريف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتدمير البيوت المحمية وآبار المياه وشبكات الري، ما أدى إلى تراجع كبير في القدرة الإنتاجية الزراعية وأثر في مصادر الغذاء وسبل عيش الأسر التي تعتمد على الزراعة.

