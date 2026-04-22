المفوضية الأوروبية: تخصيص 235 مليون يورو كمساعدات إنسانية لغرب ووسط أفريقيا

بروكسل-سانا

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء عن تخصيص مبلغ 235 مليون يورو لتقديم مساعدات إنسانية تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً في مناطق غرب ووسط أفريقيا، وذلك لمواجهة تفاقم الأزمات الغذائية وتداعيات النزاعات المسلحة والنزوح القسري في تلك المناطق.

وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية (ECHO) في بيان نشر على موقع المفوضية الأوروبية الرسمي، أن هذا التمويل سيتم توزيعه على عدة دول ومناطق تعاني من أزمات مركبة موزعة على منطقة الساحل الأفريقي، وخصص لها 75 مليون يورو للاستجابة الطارئة في مجالات الحماية، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم في حالات الطوارئ.

وِأشارت إلى أن تشاد ستحصل على 72 مليون يورو لدعم اللاجئين والعائدين، ولا سيما الفارين من الأزمة في السودان، وتأمين خدمات المياه والصرف الصحي والمأوى، كما ستحصل نيجيريا على 33 مليون يورو لمكافحة سوء التغذية الحاد الذي يهدد ملايين الأطفال وتوفير الرعاية الصحية الطارئة، أما جمهورية أفريقيا الوسطى ستحصل على 22 مليون يورو لدعم سبل العيش والخدمات القطاعية المتعددة.

ولفتت إلى أن الكاميرون وموريتانيا والدول الساحلية خصصت لها مبالغ تتراوح بين 4.8 و16.6 مليون يورو، لدعم النازحين وتأمين الاحتياجات الأساسية والتأهب للكوارث.

وفي السياق، أشارت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، هادجا لحبيب، إلى أن المنطقة تواجه “عاصفة من الأزمات” ناتجة عن التداخل بين الصراعات والفقر وتغير المناخ، مؤكدة أن هذه المساعدات تهدف إلى تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة من غذاء ودواء ومأوى للمتضررين.

يُذكر أن منطقة غرب ووسط أفريقيا تشهد اضطرابات واسعة النطاق، وخاصة في حوض بحيرة تشاد ومنطقة الساحل، ما أدى إلى نزوح الملايين داخلياً وعبر الحدود، وسط تحذيرات دولية من تدهور الأمن الغذائي ووصوله إلى مستويات حرجة في دول مثل نيجيريا.