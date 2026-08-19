30 قتيلاً بانهيار منجم للذهب في جمهورية أفريقيا الوسطى

بانغي-سانا



لقي 30 عاملاً مصرعهم، وأصيب آخرون جراء انهيار منجم تقليدي للذهب أمس الثلاثاء في منطقة أبا بمحافظة نانا-مامبيري غرب جمهورية أفريقيا الوسطى، بينما لا يزال عدد من العمال عالقين تحت الأنقاض.



ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن نائب رئيس بلدية المقاطعة الفرعية سليمان بي قوله: إن فرق الإنقاذ والسكان تمكنوا خلال عدة ساعات من انتشال 30 جثة من المنجم المنهار، في حين يتلقى العمال المصابون العلاج.



وأوضح بي أن عمليات الإنقاذ تواجه ظروفاً صعبة، داعياً المنظمات والجهات القادرة على تقديم المساعدة إلى دعم جهود انتشال العمال العالقين.



وقال أحد عمال المناجم الناجين فلوريان غاغيندي: إن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن عمال آخرين يعتقد أنهم عالقون تحت الأنقاض، مشيراً إلى أن فرص العثور عليهم أحياء “تتضاءل”.



وأظهرت مشاهد مصورة من موقع الحادث عمليات إنقاذ وسط ظروف فوضوية، حيث شوهد عمال مناجم، معظمهم من الشبان والشابات، وهم ينتشلون جثة من الحفرة، بينما تجمع عشرات العمال في الموقع وسط مطالبات بالمساعدة.