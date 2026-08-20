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دعوة لتقديم عروض أسعار بالسرعة الكلية لصالح وزارة الإدارة المحلية-الشركة العامة للنقل بدمشق

photo 2026 08 20 12 52 59 دعوة لتقديم عروض أسعار بالسرعة الكلية لصالح وزارة الإدارة المحلية-الشركة العامة للنقل بدمشق

إعلان تحريري-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لـ مشروع: توريد قطع غيار باصات للشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق لصالح وزارة الإدارة المحلية والبيئة – الشركة العامة للنقل بدمشق وبالسرعة الكلية، وفقًا للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

رقم المناقصة: 083-م-2026، تاريخ الإعلان: 20-آب-2026

الشروط العامة

التأمينات الأولية:

مبلغ وقدره (1,234,902 ل.س) مليون ومئتان وأربعة وثلاثون ألفاً وتسعمئة وليرتان سوريتان فقط لا غير، تُقدم وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد.

التأمينات النهائية:

10 % من قيمة العقد تدفع خلال /10/ أيام لصالح الجهة الطالبة.

غرامة التأخير:

واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

/30/ يوماً ميلادياً وفقاً لدفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.

المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:

/90/ يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

المستودع المختص في مقر الشركة برحبة (باب مصلى) وفق شروط العقد.

الأوراق المطلوبة:

 يُقدَّم العرض ضمن مغلفين منفصلين توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (083 – م – 2026) وتاريخها (20-آب- 2026).

1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية. (يعد العرض مرفوضا ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول)

2.  المغلف الثاني: العرض المالي.
(لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات)

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد – الطابق الأول ضمن مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

 (50 $) خمسون دولار امريكي لا غـير.

علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الواقع في (30 آب 2026).

عنوان تسليم العروض:

تُسلّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.

النقل 1 دعوة لتقديم عروض أسعار بالسرعة الكلية لصالح وزارة الإدارة المحلية-الشركة العامة للنقل بدمشق
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