إصابة شخصين جراء سقوط شظايا طائرات مسيرة إيرانية في دبي

أبوظبي-سانا

أصيب شخصان، اليوم الأحد، جراء سقوط شظايا طائرات مسيرة إيرانية في إمارة دبي عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الجهات المختصة أعلنت سقوط شظايا طائرات مسيّرة في ساحتي منزلين بعد اعتراضها بنجاح، ما أسفر عن إصابة شخصين، موضحاً أن الأصوات التي سُمعت في عدد من المناطق ناجمة عن عمليات الاعتراض.

ولقي شخص مصرعه، وأصيب 11 آخرون بجروح في وقت سابق اليوم، جراء استهداف مطاري أبو ظبي، وزايد الدوليين بطائرات مسيرة، بالتزامن مع اعتراض طائرات أخرى فوق مناطق متفرقة في الإمارات.

وفي قطر أعلنت وزارة الداخلية، تعامل الدفاع المدني مع حريق محدود في المنطقة الصناعية ناتج عن سقوط شظايا إثر اعتراض صاروخ، مؤكدة عدم وقوع إصابات جراء الحريق.

وتأتي هذه الحوادث تزامناً مع تعرض عدد من الدول العربية، وهي الإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، والأردن، أمس السبت، إلى اعتداءات بالصواريخ من قبل إيران، ما أثار موجة من التنديد ضدها، وجاء ذلك في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها.