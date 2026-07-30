الأردن يدين الاعتداء الإيراني على منشأة في الكويت ويؤكد تضامنه الكامل معها

عمّان-سانا

أدان الأردن، اليوم الخميس، الاعتداء الإيراني الذي استهدف مبنى تابعاً لإحدى الشركات في الكويت، وتسبب بوفاة عامل.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أنّ هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً سافراً لسيادة الكويت الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعربت الوزارة عن تضامن الأردن المطلق مع الكويت ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن هجوماً إيرانياً استهدف مبنى تابعاً لشركة صينية شمالي البلاد، ما أسفر عن وفاة أحد العاملين، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى.

وتتعرض الكويت والدول الخليجية لاعتداءات إيرانية متكررة بالصواريخ والمسيرات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في ‏المنطقة.